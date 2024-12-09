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真實三國SLG減壓大作《三國：戰地無疆》，新版本玩法「許田圍獵聯賽」於今（9）日正式開啟報名！聯賽冠軍金麒麟獎杯模型官方首曝！三大全新職業，控制系全新角色「漢獻帝劉協」等一系列超燃更新震撼來襲！許田圍獵冠軍聯賽即將在第二次跨服遠征拉開帷幕，誠邀四方豪傑集結！參與聯賽可得大量銀錠和自選武將/技能等稀有獎勵（包含將相之器與珍瓏棋局活動內的武將和技能），更有限定稱謂及冠軍金麒麟獎杯等著你！許田圍獵活動每場比賽由兩個玩家聯盟共同參與，採用25V25的比賽模式，每輪比賽活動持續一小時，比賽玩家在一張全新地圖上進行比拼，需要佔領建築獲得積分，狩獵野獸採集資源，提升隊伍的實力，最終爭奪戰場中間的金麒麟寶座。活動策略體驗豐富，對聯盟成員的配合要求非常高，同時也會給予獲勝隊伍豐富的獎勵！有詩雲「麒麟踏祥雲，人間百難消」，麒麟在中華文化中一直被視為祥瑞之獸，代表著吉祥、幸福和權威。金麒麟獎杯作為《三國：戰地無疆》中的最高榮譽象徵，寓意著冠軍隊伍如同麒麟降世一般，在戰場上所向披靡。而在許田圍獵玩法中，戰場最中心的同樣有著最高積分的金麒麟，爭奪金麒麟往往是許田圍獵中的焦點，合理分配人員在戰場上爭奪金麒麟才能助力整場比賽的勝利！本次《三國：戰地無疆》邀請「福祿壽禧來」設計團隊精心打造的許田圍獵全服聯賽冠軍獎杯，便是金麒麟獎杯！設計團隊秉承匠人精神，以經典美學時尚地再現於當代，同時巧妙地融入了遊戲專屬元素，賦予了麒麟獎杯更多的意義，在不同角度均有近乎完美的視覺展現，宛如麒麟降世，霸氣非凡！雄才睿智，生不逢時，東漢的最後一位皇帝——漢獻帝劉協即將釋出！漢獻帝劉協在遊戲中是一位具有獨特技能的強力武將。他的技能“惟帝之聖”是一項非常強大的指揮技能，不受敵方控制效果影響的同時也能控制敵方打亂敵方戰術佈局。而且，當敵方部曲因眩暈或沉默而無法釋放技能時，劉協還能造成額外的兵刃傷害，威力不容小覷。更多精彩內容，請持續關注《三國：戰地無疆》Facebook 官方粉絲團，主公大人們不僅可以瞭解到更多關於漢獻帝的技能詳情、搭配攻略，還有機會參與各種有趣的互動活動，更有機會贏取豐富的遊戲獎勵哦。讓我們一起迎接漢獻帝的到來，在遊戲中書寫屬於自己全新的故事篇章吧！