114學年高中英語聽力測驗第2次考試將於今年12月14日舉行，總共僅有3萬0028人報名是歷年新低，應考資訊及試場分配表於今（10）日上午9時起公布，將採有條件開放試場冷氣。
大學入學考試中心今日發布新聞稿指出，114學年高中英語聽力測驗第2次考試僅安排上午場，考試時間為11時至12時；報名人數總計3萬0028人（集體報名2萬7892人，個別報名2136人），編配於30個考區、43個分區、901個試場。
高中英聽第2次考試應考資訊（含應試號碼、考試地點等）與試場分配表於今日起刊登於大考中心網站，供考生查覽；此外，考生如須更改電話或通訊地址，請於12月19日下午5時前到大考中心網站進行修改。
大考中心表示，英聽第2次考試採有條件開放試場冷氣，考前一日將參考交通部中央氣象署官網或W-生活氣象APP的「鄉鎮市區」逐3小時天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日上午任一時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則考試時將開放試場冷氣服務。
歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，大考中心提醒考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。
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高中英聽第2次考試應考資訊（含應試號碼、考試地點等）與試場分配表於今日起刊登於大考中心網站，供考生查覽；此外，考生如須更改電話或通訊地址，請於12月19日下午5時前到大考中心網站進行修改。
大考中心表示，英聽第2次考試採有條件開放試場冷氣，考前一日將參考交通部中央氣象署官網或W-生活氣象APP的「鄉鎮市區」逐3小時天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日上午任一時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則考試時將開放試場冷氣服務。
歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，大考中心提醒考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。