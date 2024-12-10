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▲蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」膳魔師 不鏽鋼輕量彈蓋真空保溫瓶400ml+燜燒罐0.5L_直播限定價1,212元

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」小麥購物 香氛洗衣球 33入_直播限定價39元。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」Xiaomi 掃拖機器人 X10+_直播限定價11,995元。（圖／業者提供）

直播帶貨成電商銷售顯學，蝦皮直播發現，用戶平均每日觀看1.7小時，顯見直播不僅促進品牌與用戶的即時互動，「真實透明」、「兼具娛樂」的特性更有效圈粉，刺激用戶的參與感與購買慾望。為感謝用戶的支持，蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」即日起至12/14推出「金多蝦直播12折」，天天狂灑12折優惠券、12%蝦幣回饋券，12/12當日更將邀請千名賣家共同開播送好康，除舊佈新好幫手 Xiaomi 掃拖機器人 X10+ 蝦皮直播獨家優惠現省萬元。直播電商藍海持續擴張，蝦皮購物發現邊看邊買的「+1」消費模式成為許多人的晚間固定娛樂，平均每日觀看分鐘數與台灣人平均每日追劇時長更是不相上下。細看直播用戶最喜歡購買的商品類型，又以「重視口碑」、「試用心得」的民生消費品類為主，如：居家清潔用品、女性服飾、保健品等；其中蝦皮購物直營的「蝦皮特選」賣場，抽取式衛生紙透過直播被下單近6千次，成為今年直播最熱銷的商品。為了感謝用戶一年的支持，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不僅天天豪灑12%蝦幣回饋券、直播限定12折券，更精選年度熱銷夯品在12/12祭出直播限定價，能維持居家清爽的小麥購物 香氛洗衣球 33入、克潮靈除濕包通通下殺39元銅板價；冬季保暖必備的THERMOS膳魔師 不鏽鋼輕量彈蓋真空保溫瓶400ml+燜燒罐0.5L直播暖心價1,212元。蝦皮特選也將在12/12當日0點開灑121元優惠券，12/13感恩再加碼3大時段灑5折券外，未來每週五「蝦皮特選日」消費滿888元月月抽iPhone 16，以滿滿的優惠驚喜回饋每位用戶。除了蝦皮直播送優惠，為打造好玩又好買的年末購物饗宴，蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」集結七大熱門遊戲豪灑超過18萬蝦幣，及iPhone 15、Dyson吹風機等總價值超過30萬元豪禮，12/12玩寶箱遊戲加碼再抽餐飲集團一年份VIP會員、Dyson無線洗地機。遊戲一：「蝦皮寶箱」推年終大禮包，輕鬆點開領破萬元知名好禮即日起至12/12 天天抽121蝦幣與TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse優惠券、12/12當日加碼抽開展餐飲集團一年份美食VIP會員、Dyson 無線洗地機遊戲二：「蝦蝦果園」種12蝦幣、免費抽iPhone 15即日起至12/15種聖誕紅天天抽12蝦幣即日起至12/31種免費種子拼手氣抽iPhone 15遊戲三：玩「蝦皮寵物村」享聖誕服裝抽抽樂12/12限定推出聖誕薑餅屋家園、胖嘟嘟雪人套裝遊戲四：挑戰「蝦皮消消樂」最高拿1,888蝦幣即日起至12/12參加道具王爭霸賽，總排名第一享1,888蝦幣遊戲五：破關「蝦皮泡泡王」抽200 蝦幣12/12完成攻頂就抽20蝦幣 (100名)、200蝦幣 (1名)遊戲六：玩「蝦皮夾夾樂」最高送999蝦幣12/12玩蝦皮夾夾樂，最高夾抽999蝦幣 (1名)遊戲七：闖關「蝦皮拼拼樂」錦標賽，天天瓜分1,000蝦幣 ！即日起至12/12 玩蝦皮拼拼樂，限時推出「狂歡生日趴」小卡視覺，破關再參與瓜分1,000蝦幣蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」優惠優惠一：全站0元起無限免運全站免運店家0元起免運吃到飽，限於蝦皮店到店、OK超商取貨使用，12/12當日限定使用加碼10張全站超商免運券優惠二：狂灑全站蝦幣12%、10%、6%回饋！最高回饋500蝦幣全站蝦幣12%回饋券：消費滿499元即可使用，最高回饋60蝦幣夜貓專屬蝦幣10%回饋券：12/11晚間 21:00、22:00、23:0012/12晚間 21:00、21:30、22:00、22:30、23:00、23:30準時開灑！消費滿799元即可使用，最高回饋80蝦幣全站蝦幣6%回饋券：消費滿1,600元即可使用，最高回饋500蝦幣優惠三：金多蝦直播12折起，最高現折1,212元即日起至12/14天天領滿0元最高折1,212元直播限定優惠券即日起至12/14天天豪灑紅包雨，12%蝦幣回饋券大方送消費滿499元最高回饋60蝦幣每日 21點開灑 ；12/12加碼凌晨0、12點開灑