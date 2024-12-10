我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人陶晶瑩和李李仁於2021年進軍餐飲界，創立麻辣燙品牌「辣杯杯」，不過去（2023）年和股東發生經營權糾紛，一審陶晶瑩被判賠315萬元，陶晶瑩還因此在直播上委屈落淚。而供貨商「吉品養生公司」，指控「辣杯杯」公司員工，口頭訂下麻辣點心，但陶晶瑩和另一名被告藍均齊明知採購契約不成立，仍意圖據為己有，提告兩人侵占，不過今（10）日台北地檢署檢察官偵查終結，認為證據不足、罪嫌不足，兩人獲不起訴處分。起訴書指出，廠商吉品養生公司指控，由陶晶瑩和藍均齊創立的「辣杯杯」公司，一名劉姓員工於2021年12月21日，以口頭方式向吉品公司下訂1筆麻辣點心商品，遂委託大田海洋食品生產商品後，再將點心送往「辣杯杯」位於新店的倉庫，「辣杯杯」員工點收後，陶晶瑩及藍均齊明知該採購契約不成立，仍將該批點心據為己有，涉嫌侵占。不過檢方調查，陶、藍兩人均否認侵占，陶晶瑩辯稱，這要問當時的員工，她不知是哪名員工簽收這些貨物，藍則稱要問當時的董事長劉吉仁，他沒有收到商品。檢方認為，本案告訴人已提出民事訴訟，且又在刑案中另主張該批商品的所有權，陶、藍兩人對案中麻辣商品，享有完整所有權，因此兩人不構成侵占，罪嫌不足，兩人皆不起訴。