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宏胤數位娛樂有限公司代理的《冰的啦！企鵝逗陣戰》在今(10日)迎來全新改版，玩家最期待的排位戰也在今日正式開打，同時也推出熱門英雄鱷霸的全新外觀造型。為慶祝排位賽開放，KOL將化身可愛的企鵝，帶領玩家一起前往極寒的遊戲世界抵抗殭屍軍團的進攻。遊戲正式開啟排位賽，玩家將以2人一隊合作，分為4隊進行對抗，依照最後存活的時間進行排名，看哪一隊能成為存活最久的頂尖防守者。戰鬥不只要抵禦殭屍軍團的80波進攻，還有3次副本穿插其中，副本開啟時需要挑戰BOSS，如果未能在開啟時間內解決副本BOSS將判定為失敗，並扣除部分血量。不過有風險就有收穫，在副本結束後，會隨機出現8位不重複的傳說或神話英雄，由生命值低的隊伍優先選擇，只要能存活下來就還有翻盤的機會，有時候「笑到最後的才是贏家」。排位賽玩法為了公平性，將限制英雄等級和素質，還會提共更高階的至尊英雄加成給全部的玩家，玩家不用擔心培育不夠參賽會被其他玩家壓制，影響勝負的主要因素是同隊2人合作和資源分配。像控場的英雄搭配其大招輪流輸出，或是一開始先扣血來拿副本結束後的英雄優先選擇權等，在排位賽能運用的戰術不少，玩家也不是拚命清光殭屍就好，如何運用策略保留血量活到最後才是排位賽重點玩法之一。當然，收藏品升星數和紋章效果也能讓玩家獲得一點戰鬥的優勢，但增益是有上限，超過可是會造成資源的浪費。遊戲中英雄都能穿著不同的皮膚，並獲得額外的能力。官方不定時會推出英雄的皮膚，玩家可以依照個人喜好進行收集，雖然只提會提升部分能力，但以此搭配一些特定英雄會有更好的戰術發揮，讓造型美觀又有功能性。官方在這次推出了遊戲裡玩家最常用的英雄之一的『鱷霸』的新皮膚，鱷霸擁有降低敵人防禦和控制的能力，還能隨著攻擊次數增幅傷害，透過新推出的皮膚「荒蕪之咬」的技能致力猛擊，還能額外增加降低敵人防禦效果，荒蕪之咬將更利於爆發輸出。官方為了慶祝排位賽開放，與多名KOL進行合作，KOL們將化身可愛的企鵝，並且喊出有趣的口號，還會大跳可愛的企鵝搖擺舞，相信不少粉絲都會期待他們展出有趣搞笑的一面。並且KOL也會帶領玩家一起體驗遊戲，共同守塔防禦殭屍軍入侵。官方後續將持續為大家搶先公開更多遊戲相關資訊及活動，想要接收更即時更進一步的消息，歡迎鎖定《冰的啦！企鵝逗陣戰》官方粉專，掌握第一手資訊。遊戲相關連結：