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▲碳佐麻里新興園區號稱將是「全球最大燒肉園區」已於12月7日開幕，開幕首兩日有「消費多少就送多少」的優惠。（圖／取自碳佐麻里臉書）

▲碳佐麻里推出「全球最大燒肉旗艦園區」即台南新興園區，開幕以後卻有不少網友到臉書粉專留言抱怨說有預約到現場後卻又要再等候約2小時。(圖／台南市政府提供)

有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」新開了「碳佐麻里台南新興園區」，並打著「全球最大燒肉旗艦園區」名號於12月7日開幕。沒想到營業數日，產生了不少顧客抱怨，紛紛在碳佐麻里臉書粉專留言，「碳佐麻里」發源自台南，包含新開的台南新興園區在台南、高雄目前各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品，吃得到日本熊本和王和牛，甚至還有少見的紅寶石老母牛，並不定時有服務人員幫忙代烤，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，已在12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有集團旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。該點除了有碳佐麻里燒肉店，一旁更將有誠品生活。碳佐麻里當時曾推出開幕首兩日活動，只要到「台南新興園區」用餐，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃1000元就另送1000元抵用券下次可使用。想訂到12月7日、8日的座位必須先在12月1日當天就撥電話預約，當時也曾引起顧客抱怨，紛紛表示電話太難打，有網友提到「默默打了2個小時沒接通過」，也有人怒言「我打到覺得像詐騙集團」。今（11）日已是營業第5天，又再爆出客訴，不少顧客紛紛到碳佐麻里臉書粉專留言抱怨：「線上預約好時間，到場還要等好幾個小時是合理的嗎」，也有人提到是全家人從新竹到台南用餐，訂18:00卻等到19:30，且現場回應說「不知道要等多久」，讓他怒言「全家讓你浪費一個晚上」，也有網友表示自己預約晚上20:00，到現場時發現餐廳還在消化預約18:00的客人。也有網友留言「不限時真的很麻煩，有訂位還要等很不合理」。據了解，顧客最大的量是在開幕首兩日（12月7日、8日），因為碳佐麻里一直以來都沒有「限時」規定，所以有許多民眾是直接坐了超過4個小時，也因此延誤到了其他顧客入座時間。記者致電碳佐麻里詢問接下來的對策，但截稿前還未得到業者回應。