有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」新開了「碳佐麻里台南新興園區」，並打著「全球最大燒肉旗艦園區」名號於12月7日開幕。沒想到營業數日，產生了不少顧客抱怨，紛紛在碳佐麻里臉書粉專留言，表示明明有預約到座位，即時抵達後卻又依舊要再等兩小時，怒言「全家讓你浪費一個晚上」。
「碳佐麻里」發源自台南，包含新開的台南新興園區在台南、高雄目前各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品，吃得到日本熊本和王和牛，甚至還有少見的紅寶石老母牛，並不定時有服務人員幫忙代烤，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。
而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，已在12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有集團旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。該點除了有碳佐麻里燒肉店，一旁更將有誠品生活。
碳佐麻里當時曾推出開幕首兩日活動，只要到「台南新興園區」用餐，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃1000元就另送1000元抵用券下次可使用。想訂到12月7日、8日的座位必須先在12月1日當天就撥電話預約，當時也曾引起顧客抱怨，紛紛表示電話太難打，有網友提到「默默打了2個小時沒接通過」，也有人怒言「我打到覺得像詐騙集團」。
今（11）日已是營業第5天，又再爆出客訴，不少顧客紛紛到碳佐麻里臉書粉專留言抱怨：「線上預約好時間，到場還要等好幾個小時是合理的嗎」，也有人提到是全家人從新竹到台南用餐，訂18:00卻等到19:30，且現場回應說「不知道要等多久」，讓他怒言「全家讓你浪費一個晚上」，也有網友表示自己預約晚上20:00，到現場時發現餐廳還在消化預約18:00的客人。
也有網友留言「不限時真的很麻煩，有訂位還要等很不合理」。據了解，顧客最大的量是在開幕首兩日（12月7日、8日），因為碳佐麻里一直以來都沒有「限時」規定，所以有許多民眾是直接坐了超過4個小時，也因此延誤到了其他顧客入座時間。記者致電碳佐麻里詢問接下來的對策，但截稿前還未得到業者回應。
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而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，已在12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有集團旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。該點除了有碳佐麻里燒肉店，一旁更將有誠品生活。
碳佐麻里當時曾推出開幕首兩日活動，只要到「台南新興園區」用餐，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃1000元就另送1000元抵用券下次可使用。想訂到12月7日、8日的座位必須先在12月1日當天就撥電話預約，當時也曾引起顧客抱怨，紛紛表示電話太難打，有網友提到「默默打了2個小時沒接通過」，也有人怒言「我打到覺得像詐騙集團」。
今（11）日已是營業第5天，又再爆出客訴，不少顧客紛紛到碳佐麻里臉書粉專留言抱怨：「線上預約好時間，到場還要等好幾個小時是合理的嗎」，也有人提到是全家人從新竹到台南用餐，訂18:00卻等到19:30，且現場回應說「不知道要等多久」，讓他怒言「全家讓你浪費一個晚上」，也有網友表示自己預約晚上20:00，到現場時發現餐廳還在消化預約18:00的客人。
也有網友留言「不限時真的很麻煩，有訂位還要等很不合理」。據了解，顧客最大的量是在開幕首兩日（12月7日、8日），因為碳佐麻里一直以來都沒有「限時」規定，所以有許多民眾是直接坐了超過4個小時，也因此延誤到了其他顧客入座時間。記者致電碳佐麻里詢問接下來的對策，但截稿前還未得到業者回應。