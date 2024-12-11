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▲台北慈院為陳女士舉辦出院祝福會，移植團隊一同獻上祝福。（圖／台北慈院提供）

台灣器官捐贈來源不足，透過血型不相容移植，患者可找到更多活路。51歲的陳女士因高血壓到醫院抽血檢查，意外發現有末期腎臟病，轉診至台北慈濟醫院，雖接受藥物治療，但效果不彰，只好進行腎臟移植，為此O型血的她先進行「雙重血漿置換術」，再接受AB型的丈夫楊先生捐腎，術後順利返家，從此展開新生。根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，截至今(2024)年11月底，國內共有8857人等待腎臟移植。台北慈院泌尿科主治醫師游智欽表示，隨著醫學進步，腎臟移植已不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術，並施打抗B淋巴球藥物，分離出血液中的AB型抗體，再將乾淨的血漿輸回人體，便能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥。針對這次移植，楊先生指出，當時子女均表達願意捐腎，但他當仁不讓，因為子女現在都有自己的人生和家庭，而他只有太太，不救她，未來的人生只剩自己。當移植團隊確認捐贈、受贈者狀況後，隨即安排陳女士提早一周住院進行雙重血漿置換，一般置換三次即可移除抗體，但陳女士進行五次，血漿抗體才降至可移植範圍。移植當天，夫妻倆一起躺上手術台，對此游智欽醫師說明，手術先以腹腔內視鏡將楊先生的右腎與體內血管分離，並從下腹部的切口取出，而另一組團隊再將這顆腎臟移植至陳女士右下腹。手術當天陳女士的腎臟即正常運作並成功排尿，恢復良好，楊先生於術後3天出院，陳太太則於術後10天返家。根據台北慈院統計，創院至今共完成64例腎臟移植，此次手術為活體腎臟移植第9例。陳女士出院當日，台北慈院並舉辦出院祝福會，向陳女士與先生送上祝福，期盼這對鶼鰈情深的夫妻能迎接健康下半場。