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▲女子牙齒治療前後的對比照被稱「從糖果屋巫婆變成九天玄女」。（圖／翻攝自PTT ）

近日 PTT 一則「牙齒這樣的女生你可以嗎？」貼文引起熱議，網友貼出一名妙齡女子牙齒治療前後的驚人對比，形容「從糖果屋巫婆變成九天玄女」，只見該名女子牙齒從蠟黃污漬到白皙整潔，彷彿換了一個人，讓不少人驚呼牙齒之於外表的重要性，有網友表示「認真說，牙齒真的有差，我第一眼都是先看牙齒」，引發大家對牙齒美白矯正的討論，熱議程度也反映了大眾對牙齒美學的高度關注。網友發文表示，在臉書看到一則牙齒治療影片，畫面中的女子展現牙齒治療前後照片對比，直呼真的差超級大，「彷彿從糖果屋巫婆變成九天玄女」、「氣質有差」、「矯正前真的好像巫婆、治療前是有吃檳榔的習慣嗎？」整潔的牙齒象徵健康、自信，對職場與情感生活產生正面影響；反之，黃牙與歪牙則可能造成負面評價。有網友分享自身蛻變經歷，「牙齒真的差很多，當年被分手就是因為被嫌牙齒太醜，矯正後前任還回我ig」，並表示深度黃垢真的要牙醫才能處理，自己怎麼刷都一樣黃。話題一開大家紛紛推測蛻變背後的技術，包括貼片、美白、全口重建等，並探討治療費用與效果的取捨，有網友表示「我女友跟我拿錢學人家去弄啥瓷冠牙冠的，看起來變正但我錢包痛」，也有網友大讚治療牙齒的錢花得非常值得，大讚「哪來的國文老師這麼漂亮」、「這笑容可以當空服員了」。牙齒美容技術日新月異，越來越多人願意花錢調整牙齒的美觀，以牙齒貼片為例，2023 年全球市場需求量增長了18%，而牙齒美白療程則因其快速見效的特點，成為 35 歲以下消費者的首選。專家指出，選擇合適的技術應該基於個人需求與長期效果的平衡。進一步分析發現，超過 75% 的患者在牙齒美容後對生活品質的滿意度顯著提升，特別是在職場與社交場合的表現上。一篇「整形級整牙文」意外引發廣大網友好奇，不少人直呼「整形和整牙我覺得整牙」、「有些女明星牙齒美到不像話也是這樣弄的？」文中更釣出曾做過此牙齒美容的病患與知情人士回覆診所名稱，再次顯現了牙齒整潔對外貌的重要性與此治療的熱門度。根據最新報告，全球牙齒美容市場規模已超過數百億美元。一項針對台灣消費者的調查顯示，有 67% 的受訪者認為整潔的牙齒是「個人形象的關鍵因素」，而其中有 58% 表示會考慮牙齒美容服務來提升自信。對於牙齒美容的投資，專業牙醫團隊的角色至關重要。牙醫專家建議，患者應選擇經驗豐富的專業團隊，特別是專攻牙齒美學的牙醫診所，針對個人需求制定適合的治療計劃，才能確保外觀與健康兼顧。