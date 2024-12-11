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為呼應國際永續發展、循環經濟趨勢，以及我國資源循環政策，環境部今（11）日表示，新增部分容器回收清除處理費優惠費率，將在自明（2025）年元旦起正式上路。若塑膠容器使用再生料、採用綠色設計等改善設施，最多可享有45%優惠，盼能帶動新的經濟循環模式。環境部表示，為了使資源循環最大化、廢棄物處理最小化，創造新的循環運作商業模式，因應國際推廣資源循環、綠色設計理念，修正「容器回收清除處理費費率」公告事項第一項附表，以經濟誘因引導業者採玻璃容器循環使用機制，給予 50% 優惠費率；針對塑膠容器使用再生原料，給予15%至30%優惠費率。也就是說，以塑膠容器而言，全部符合最高可享有45%優惠費率。此外，全球塑膠公約談判日前落幕，環境部表示，雖公約未達成最終協議，但已透過各國共同參與討論凝聚共識，預計明年上半年將會與各界展開討論，以源頭減量及循環經濟為核心的綠色成長模式，共同應對傳統塑膠污染問題。目前國內朝4大方向推動塑膠資源循環，包含綠色設計、減少一次用塑膠、加強回收，以及使用再生料等。針對減塑目標，環境部表示，一次性塑膠包裝如塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、產品包裝、網購等減量率，以2030相較2023年減少5%為目標。塑膠包裝、容器添加再生料比例，則是訂在明年25%、2030年30%。