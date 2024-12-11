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▲維持正確、良好的潔牙習慣，是控制牙周病的不二法門。（圖／取自Unsplash）

不少人有牙周病困擾，可考慮「抗菌光動力療法」保住牙齒。一名40歲男性長期牙齦出血，牙齒容易敏感、酸痛，到醫院診斷是重度牙周炎，右下、左下大臼齒嚴重齒槽骨破壞，但他不希望拔牙，因此除加強口腔清潔、規律回診，並接受抗菌光動力療法，一年後牙周受損區域明顯改善，不僅沒拔牙，牙齦出血與牙齒敏感也大幅減輕。成大醫院牙周病科主治醫師丁羣展說，國人對於牙周病治療的需求日益增加，根據衛福部口腔健康司調查，台灣成年人牙周病盛行率高達8成，其中一半狀況嚴重，而重度牙周病的牙周囊袋深度較深，且齒槽骨破壞嚴重，治療效果往往不佳，也不適合進行牙周再生手術，醫師大多會建議拔除，但許多患者期望保留牙齒，因此只能進行保守性的牙周治療，並加強口腔清潔，盡量減少口腔內牙周致病菌。丁羣展表示，針對牙周破壞較嚴重的牙齒，除使用抗生素等藥物治療外，抗菌光動力療法(antimicrobial Photodynamic therapy，aPDT) 最近已成為新的治療選擇，其作法是先在病變組織上塗布光感劑，再照射特定波長的雷射光，當光感劑吸收雷射後，會轉為激發狀態，將吸收的能量傳遞給周圍的氧，形成活性很強的單分子游離氧，而這些游離氧接觸細菌後，便會產生氧化反應，造成細胞毒性，達到牙周囊袋內殺菌的目的，再搭配非手術性牙周治療，即可顯著改善、穩定牙周病患者的症狀。丁羣展提醒，抗菌光動力療法治療是較新的牙周治療輔助方法，不過若想提升牙周治療成果，除了持續規律回診、接受牙周例行檢查與治療之外，盡量維持正確、良好的潔牙習慣，才是控制牙周病的不二法門。