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▲原廠技師提到，預約LG尊榮保養服務不僅可以替家電進行深度清潔，也會同步更換原廠耗材，不會另外收費。（圖／記者周淑萍攝）

▲LG ThinQ App貼心提供清淨機濾網管理，方便用戶檢視濾網的使用狀況。（圖／記者周淑萍攝）

▲從機器健檢、專業工具刷洗擦拭到細部清潔，皆由LG原廠的專業技師到府操作。（圖／LG提供）

▲預約保養會同時更換必要的原廠耗材，讓家電常保最佳效能。（圖／LG提供）

▲LG提供家電購買、安裝到清潔保養一條龍的服務，成為民眾安心的保障。（圖／LG提供）

家裡的洗衣機愈洗愈髒，甚至還飄出黑黑海帶條，超嚇人！空氣清淨機、空調打開後噴嚏還是打不停？要拿健保卡去掛號前，先想想你的家電有多久沒有好好的清潔保養了呢？家電的隱形兇手就在這裡！家電長時間使用下來，難免會藏汙納垢，若沒有定期深度清潔或更換耗材不僅會降低使用效率，甚至可能會危害健康。家電定期保養，就跟汽機車定期保養一樣，交給原廠總讓人放心。LG領先業界推出了「尊榮保養服務」，由原廠提供專業的全面清潔，不放過每個細節，讓LG家電能常保最佳使用效能。民眾往往在歲末年終之際，才會意識到要大掃除，清理居家環境固然重要，但同時也別忽視家電的清潔需求。不少民眾以為只要把空調濾網、吸塵器集塵盒拆下清洗，或透過洗衣機的筒槽保養等程序即清潔完畢，但LG尊榮保養原廠技師提醒到，家電內部結構精密，普通清潔無法深入去除隱藏的汙垢及過敏原，像是空調、洗衣機、空氣清淨機等日常使用頻繁的家電，如長期沒有深度清潔，不僅有影響效能的疑慮，同時也可能對健康造成威脅。他以洗衣機為例，未徹底乾燥的筒槽及殘留的洗劑、棉絮等，可能讓衣物越洗越髒，產生異味或引起皮膚過敏反應；還有空調使用時室內機滴水，往往很大的機率會是灰塵堵塞排水孔所致。另外，使用空氣清淨機的目的是要過濾髒空氣，提高室內的空氣品質，LG的ThinQ App會貼心提醒更換濾網，但要是忽視，長久下來細菌、塵蟎過敏原容易孳生，還會因為積塵過多讓過濾效能下降，汙染物甚至會被重新釋放到空氣中，造成二次汙染。而這些隱藏於內部的汙垢和過敏原，在不拆開機器的情況下難以完全清除，自行清潔時若誤用不當的工具、方式，或找非原廠的家電清潔人員處理，還可能損傷家電內部零件，縮短機器的壽命。瞄準「看不見」的家電清潔需求，LG推出「尊榮保養服務」，提供洗衣機、乾衣機、空氣清淨機、空調、除濕機等六大類家電的清潔保養，線上預約後即有專業技師到府服務，還可免費為機器健檢。原廠技師提到保養家電其實好處多多，首先是有益身體健康，以空調來說，使用後的冷凝水容易殘留在機器內部，孳生細菌黴菌，同時也會隨著冷暖氣被吹到室內空氣中，讓用戶在看不到的情況下吸入不乾淨的空氣，就容易造成過敏；另外，可以延長使用壽命，減少故障，通常家電出現異音、異味往往需要的已經是「維修」而非保養，但事實上定期清潔保養，能避免髒汙影響運轉效能，讓產品的生命週期延長；最後，最大的好處就是節省電費，像是空調如果卡過多的灰塵會影響散熱，也會影響冷房效率，自然就要耗費更大的電量去轉動，如果能保持乾淨自然可默默替荷包省下不少電費。至於應該多久預約一次？技師表示需要視每個人家電使用環境和頻率而定，原則上會建議把保養週期拉在1年到1年半之間，不過消費者可從第一次的保養服務開始，觀察拆機後內部的髒汙程度，了解自家家電使用頻率與產生的髒汙程度，以此來判斷未來需再次清潔保養的時間與週期。而空調的深度保養最好選在冬天，避免夏季遇到維修需求高峰期而影響使用。LG作為智慧家電的領導品牌，也是業界首家推出「原廠清潔保養」的品牌，且提供的服務品項最齊全，技師皆由韓國總部嚴格培訓，並根據台灣的環境、使用習慣進行調整，從機器健檢、專業工具刷洗擦拭到細部清潔，皆由LG原廠的專業技師到府操作，以原廠最高標準拆卸、復原機器，協助檢測和排除潛在問題。此外，全面使用原廠耗材與零件，讓家電常保最佳性能，服務後30天還享有清洗保證，系統化的流程讓家電養護不再惱人。且「LG尊榮保養服務」價格透明，無隱藏費用，更能讓消費者無後顧之憂。LG不僅致力研發最高品質的智慧家電，也重視消費者的售後體驗，提供家電購買、安裝到清潔保養一條龍的服務，成為民眾安心的保障。📍合作通路：486團購網、蝦皮-好補LG耗材專賣、億電通Edti (官網/蝦皮賣場)📍LG客服中心0800-898-899申請 (行動電話請改撥02-2162-1196)，專人會於三個工作日內聯繫安排服務時間