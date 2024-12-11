我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠霖的感情戲每每都能觸動觀眾。（圖／三立提供）

陳冠霖從政大EMBA畢業，回歸三立八點台劇《願望》，和黃少祺、江宏恩時隔28年三兄弟終於相認，還和劇中老婆廖苡喬相認告白，雨中大哭大吵，讓許多觀眾也跟著落淚，許多人好奇陳冠霖如何培養哭戲，他表示自己其實是個愛哭包，還曾經哭到暈倒。陳冠霖近期在三立台劇臉書和廖苡喬兩人夫妻合體直播，陳冠霖在直播中和大家分享自己花了一段時間讀政大創業主管理精修班EMBA終於畢業，之前同時當演員每天拍戲又要兼顧學業，可說是忙得不可開交，現在終於可以切換成演員身分了，之所以選擇讀EMBA，陳冠霖認為演戲之外人生還有很多事情可以去做，喜歡把這些事情當作星星去蒐集：「自己不喜歡在太舒適的環境生活，喜歡去挑戰」，好奇新事物的他也說不斷的切換身分比較開心，之後再看看自己變身成什麼角色。而這次他在劇中飾演楚翔的爸爸，觀眾也表示兩人的父子戲都很有感情，好奇他還會想再接演類似角色嗎？他馬上回答自己非常OK，因為他現實生活中就是一位爸爸，廖苡喬則開玩笑說：「那叫阿公可以嗎？」陳冠霖也說自己都50幾歲了被叫阿公很正常，而這次陳冠霖在劇中飾演的進輝有很大的突破，有網友問到最想挑戰劇中哪個角色，陳冠霖豪不猶豫選擇鬼王：「因為霍正奇是我的偶像，從小看他的戲，想像他一樣帥氣。」也有網友留言問到拍攝情緒戲時，要如何醞釀？陳冠霖說自己是超級感性的人，稍微觸動到自己的心，情緒馬上就來了，像之前EMBA剛畢業，典禮上需要站起來謝謝老師，感性的他立刻爆哭，他也分享國小畢業典禮時自己哭到暈倒。陳冠霖說，在劇中妻子過世的橋段也是掏心掏肺地哭，哭到開車回家還因為眼睛太腫看不到路，最後把車停回公司，在棚內睡覺，隔天六點再度出外景，他也坦言自己有時在醞釀情緒時，會想起自己過世的父親，想像握著一雙厚重的手，感受當時的感覺，就可以馬上進入狀態。