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▲第97屆奧斯卡頒獎典禮宣傳海報出爐，有註明在美國的ABC電視網與hulu一起直播。（圖／摘自ABC）

▲美國名嘴康納歐布萊恩將主持明年奧斯卡金像獎頒獎典禮。（圖／摘自IG）

隨著觀眾收看節目的習慣改變，越來越少人會守在電視機前、準時打開傳統頻道，就連電影界每年一度的盛事：奧斯卡金像獎頒獎典禮，也不得不與時俱進。即將在台灣時間明年3月3日舉行的第97屆奧斯卡典禮，將首度開放串流平台hulu與ABC電視網一起直播，hulu據估計有5000萬的訂戶，有機會讓本屆典禮的收視成績較最近幾年明顯提升。奧斯卡頒獎典禮不但是每年電影界的盛事，就算和其他影視獎項頒獎典禮相比，也向來是北美收視成績最高者，全盛時期常常平均觀眾就有3、4000萬。然而最近10年奧斯卡典禮直播觀眾數逐年下滑，到了新冠肺炎影響最大的2021年，北美收看觀眾人數跌到剛好千萬，差一點就連8位數都保不住，過去兩年的北美平均觀眾人數則都差一點點才能到兩千萬，難怪主辦單位要趕快解決問題，設法拉高收視，不惜將串流平台也一起拉進來衝人數。而這一招還不是奧斯卡頒獎典禮先用，號稱「奧斯卡風向球」的金球獎頒獎典禮，今年就會在CBS電視網和Paramount+這個影音平台一起實況轉播。目前還在串流平台蓬勃發展的年代，把勝算押在串流平台比死守傳統電視網要務實，外界也都好奇這種變革能幫助本屆奧斯卡典禮的收視到何種程度？本屆奧斯卡典禮早先已宣布將由名嘴康納歐布萊恩主持。