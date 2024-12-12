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▲台中1歲女童「小桃子」遭保母蔡琪婷虐待致死，蔡女出庭時還否認犯罪，且不願向女童父母認錯。（圖／翻攝畫面）

2022年，台中一名1歲姚姓女童，遭到惡保母蔡琪婷虐待，導致顱內出血引發多重器官衰竭死亡。一審台中地院依傷害兒童罪、傷害兒童致死罪等二項罪名，判處蔡女各3月及9年徒刑，蔡女提起上訴，今年8月二審維持原判，本案再上訴到三審，最高法院駁回上訴，判決定讞。2022年8月，保母蔡琪婷受託照顧僅1歲的姚姓女童「小桃子」，每月收費1萬5000元，但她竟然狠心以扭耳朵、用力搖晃或撞擊等方式虐待女童，之後更外出帶狗去美容，獨留女童在家中，女童母親於11月，突然發現小桃子雙手癱軟，緊急送醫後，女童被診斷「因顱內出血引發多重器官衰竭死亡」。台中地院國民法庭審理時，蔡女辯稱她有三名子女和房貸壓力，絕不可能傷害女童，斷送工作機會，還說曾緊急將女童送醫，且不斷向神明祈禱，否認施虐。不過國民法庭認為，蔡女因情緒失控而傷害小桃子，對家屬造成永久鉅大傷痛，對社會治安危害重大，犯行罪責深重，且未坦認犯行，未面對自己過錯，說詞前後反覆，犯後態度不好，分別依成年人故意傷害兒童致死罪、成年人故意傷害兒童罪，各判刑9年、3月。蔡女不服提起上訴，台中高分院二審時，蔡女一度改口，承認因為女童哭鬧，讓她理智斷線、情緒失控，「有搖晃」小桃子。不過法官仍維持一審判決，蔡女再上訴三審，最高法院認為二審判決沒有違誤法令，量刑也未逾越裁量權，且審酌蔡女說詞前後反覆，與客觀事證不符，甚至在案發後，蔡女還隱瞞獨自外出、未照顧小桃子之事，甚至刪除監視器畫面、相關對話記錄，犯後態度欠佳，因此合議庭法官駁回上訴定讞。