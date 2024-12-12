年末對大多數人來說，象徵著溫馨與團聚，但對偏鄉的獨居長輩來說，卻是寒冬中的巨大挑戰。他們孤獨生活、行動不便，缺乏親人照護，在寒冷中顯得格外無助。介惠基金會在這寒冬時節籲請社會大眾加入「歲末傳愛計畫」，以愛與陪伴溫暖他們的生活。
介惠基金會送暖活動啟動，邀請李霈瑜(大霈)擔任傳愛大使
介惠基金會執行長施欣錦表示，基金會自成立以來，始終關注偏鄉地區的弱勢群體，尤其是寒冬時期對物資的迫切需求。36年前便啟動了寒冬送物資的活動，至今仍在持續，幫助更多有需要的家庭與長輩。
今年的送暖活動特別邀請到多才多藝且時常致力於公益的李霈瑜(大霈)擔任傳愛大使，並於今日（12日）正式啟動。大霈曾獲得金鐘獎與金馬獎肯定，擁有演員、主持人與歌手等多重身份，這次她以真摯行動傳遞愛與正能量，為公益注入更多溫暖，同時邀請大家一同關心與支持偏鄉長輩的福祉。
傳愛大使大霈關懷偏鄉長輩，點亮溫暖與希望
10月底，大霈親自探訪彰化一處寧靜漁村，探望年逾八旬的許爺爺。許爺爺因失明和重聽而失去生活自理能力，經常在孤單中面對生活的不便與危險。五年前，介惠基金會的照服員阿華進入許爺爺的生活，每天準備營養餐點、陪伴散步，並以溫暖的關懷充實他的生活。
大霈與阿華一同陪伴爺爺，親身體驗照顧長輩的心路歷程，看到許爺爺在介惠基金會的幫助下不再孤單，重新找回生活的笑容，大霈感慨道：「看到爺爺的笑容，我覺得一切都值得。」她感謝照服員們的無私付出，並呼籲社會各界支持介惠基金會的「歲末傳愛計畫」，共同愛心接力，成為偏鄉長者生命中的陽光。
捐款傳愛，共襄善舉
介惠基金會誠摯邀請您參與「歲末傳愛計畫」，長期關懷偏鄉地區弱勢長者。凡捐款此專案每月定期捐600元（至少一年），或單次捐款1,000元以上，即可獲贈知名繪本作家貝果公益授權的「愛•希望種子」帆布袋（數量有限，送完為止）。讓我們用行動傳遞愛心，讓溫暖無限延續！加入傳愛行列
大霈探訪彰化偏鄉公益影片(精華版)
大霈探訪彰化偏鄉公益影片(完整版)
介惠基金會簡介
介惠社會福利慈善基金會成立於民國76年(1987年)，從全國性慈善救濟服務為起點，於88年(1999年)轉型為直接服務機構，專注於為偏遠地區老人提供居家照顧服務。以「在地人服務在地人」為理念，推動服務，幫助偏鄉失能老人及身障者得到持續性照顧，同時為偏鄉婦女及青年創造工作機會，目前已在屏東、新北及彰化地區設有服務據點，並繼續推動社區發展，讓偏鄉成為生活、工作、安養的好地方。
基金會網站
我是廣告 請繼續往下閱讀
介惠基金會執行長施欣錦表示，基金會自成立以來，始終關注偏鄉地區的弱勢群體，尤其是寒冬時期對物資的迫切需求。36年前便啟動了寒冬送物資的活動，至今仍在持續，幫助更多有需要的家庭與長輩。
今年的送暖活動特別邀請到多才多藝且時常致力於公益的李霈瑜(大霈)擔任傳愛大使，並於今日（12日）正式啟動。大霈曾獲得金鐘獎與金馬獎肯定，擁有演員、主持人與歌手等多重身份，這次她以真摯行動傳遞愛與正能量，為公益注入更多溫暖，同時邀請大家一同關心與支持偏鄉長輩的福祉。
傳愛大使大霈關懷偏鄉長輩，點亮溫暖與希望
10月底，大霈親自探訪彰化一處寧靜漁村，探望年逾八旬的許爺爺。許爺爺因失明和重聽而失去生活自理能力，經常在孤單中面對生活的不便與危險。五年前，介惠基金會的照服員阿華進入許爺爺的生活，每天準備營養餐點、陪伴散步，並以溫暖的關懷充實他的生活。
大霈與阿華一同陪伴爺爺，親身體驗照顧長輩的心路歷程，看到許爺爺在介惠基金會的幫助下不再孤單，重新找回生活的笑容，大霈感慨道：「看到爺爺的笑容，我覺得一切都值得。」她感謝照服員們的無私付出，並呼籲社會各界支持介惠基金會的「歲末傳愛計畫」，共同愛心接力，成為偏鄉長者生命中的陽光。
捐款傳愛，共襄善舉
介惠基金會誠摯邀請您參與「歲末傳愛計畫」，長期關懷偏鄉地區弱勢長者。凡捐款此專案每月定期捐600元（至少一年），或單次捐款1,000元以上，即可獲贈知名繪本作家貝果公益授權的「愛•希望種子」帆布袋（數量有限，送完為止）。讓我們用行動傳遞愛心，讓溫暖無限延續！加入傳愛行列
大霈探訪彰化偏鄉公益影片(精華版)
大霈探訪彰化偏鄉公益影片(完整版)
介惠基金會簡介
介惠社會福利慈善基金會成立於民國76年(1987年)，從全國性慈善救濟服務為起點，於88年(1999年)轉型為直接服務機構，專注於為偏遠地區老人提供居家照顧服務。以「在地人服務在地人」為理念，推動服務，幫助偏鄉失能老人及身障者得到持續性照顧，同時為偏鄉婦女及青年創造工作機會，目前已在屏東、新北及彰化地區設有服務據點，並繼續推動社區發展，讓偏鄉成為生活、工作、安養的好地方。
基金會網站