我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次「le beaujour 芃卓」下午茶菜單，使用來自日本優質的乳製品。（圖／「le beaujour 芃卓」提供）

▲下午茶中的開胃小點包含「北海道奶油乳酪/杏桃/貢布胡椒/開心果」、「北海道乳酸優格/柿子/塞拉諾火腿」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲麵包雙選包含「丹麥麵包/培根/青蔥」與「巧克力脆皮布里歐」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「愛媛縣蜜柑/瑞克塔乳酪/香草莢」完美融合蜜柑、蛋白餅、香草冰淇淋等元素。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「橄欖油雪酪/秋田蘋果/焦糖味噌英式奶醬/法式千層」中將傳統的翻轉蘋果派再加以改變，做出吸睛的千層蘋果。（圖／記者葉盛耀攝）

▲常溫甜點包含「香草瑪德蓮與煙燻龍眼費南雪」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲結尾的法式小點「黑糖夾心餅/覆盆莓甘納許」，很有聖誕意味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「秋法餐(Cho Restaurant)」此次冬季菜單以香氣為主題，圖為「生蠔 煙燻魚子醬 日本大蔥」.。（圖／「秋法餐(Cho Restaurant)」提供）

中山區商圈名店「le beaujour 芃卓」此次與「日本の牛乳乳製品輸出協議会」合作，由江丕禮主廚（Pili Chiang）率領甜點主廚何佩儀（Latte Ho）與團隊，將日本乳製品結合法式烘焙工藝，推出限量版下午茶套餐。每道菜色不論甜點、鹹點都有著因費工耗時而成就的精緻度。此限定下午茶套餐每人每套780元＋10%；另搭配Tea Pairing（3 杯）為1,080元10%，即日起至2025年1月12日每日15:00至17:00供應。此次「le beaujour 芃卓」全新限定下午茶套餐，融合了日本品牌中北海道日高乳業、雪印メグミルク、よつ葉乳業等乳製品，有著獨有的柔滑口感、濃郁奶香與自然甘甜等，以此來結合冬日餐點中常見的蘋果、乳製品，以及溫暖氣息的辛香料，如貢布胡椒、肉豆蔻、丁香與肉桂等，讓整套餐點品嚐下來透露溫馨與暖意。像是開場的2道開胃鹹點，「北海道奶油乳酪/杏桃/貢布胡椒/開心果」融合杏桃乾與貢布胡椒，裹以香脆開心果，奶香濃郁中帶點果乾的自然甜味；「北海道乳酸優格/柿子/塞拉諾火腿」搭配柿子、塞拉諾火腿與紫京水菜的塔塔，微辛風味很是特別。同時還有麵包雙選，「丹麥麵包/培根/青蔥」佐以培根、青蔥，香氣十足，「巧克力脆皮布里歐」則外脆內柔。再來是更吸睛亮眼的兩道盤飾甜點，「愛媛縣蜜柑/瑞克塔乳酪/香草莢」內餡是自製瑞克塔乳酪帶有微微鹹味，搭配愛媛縣蜜柑，以及蜜柑自製果醬和柑桔晶凍，完整使用到整顆蜜柑，配著香草蛋白餅、香草冰淇淋，建議一匙挖到底入口，香醇濃滑卻不膩口。最漂亮的一道甜點則是「橄欖油雪酪/秋田蘋果/焦糖味噌英式奶醬/法式千層」，使用橄欖油和焦糖燉烤兩小時的日本秋田蘋果，口感柔軟帶點苦味，而最費心的是，Latte Ho提到，他同時選擇兩款不同質地的蘋果，包含偏脆酸以及偏軟甜的，以此交錯堆疊，才能營造出法式千層蘋果所帶來的多層次口感與風味。而上方再用玫瑰奶油跟焦糖千層揉合苦味，以及蘋果焦糖晶凍與鹹檸檬小丁（混合茴香籽、巴芮脆片、掛霜杏仁和榛果奶油），打造出更多樣化口感。盤邊還有橄欖油雪酪，以及秋田蘋果丁加上晶凍製成的底座，並佐味噌焦糖英式奶醬，將秋田蘋果在各式奶製品堆疊組合之下，呈現出有如日本冬季花火般的絢爛精彩。最後還有常溫甜點，「香草瑪德蓮與煙燻龍眼費南雪」則帶有濃郁榛果奶香與迷人的巧克力煙燻風味，精緻收尾的法式小點「黑糖夾心餅/覆盆莓甘納許」以薑餅的經典風味詮釋節慶氛圍，散發濃郁暖香與聖誕般的甜美驚喜。POUYUENJI 為這次全新下午茶套餐精選3款茶款。知子茶、涎香紅茶之外，其中的蜜香紅茶的花香與果香交織，更是與蘋果塔的酸甜風味相輔相成，帶來溫潤的尾韻。此限定下午茶套餐每人每套780元＋10%；另搭配Tea Pairing（3 杯）為1,080元10%，即日起至2025年1月12日每日15:00至17:00供應。另外，在高雄同樣獲得米其林入選餐廳的「秋法餐(Cho Restaurant)」，也於歲末獻上《冬季菜單》，陳博玄主廚憑藉營養學背景與對烹飪哲學的深刻理解，結合天然風味與感官共鳴，以獨到見地詮釋健康與美味的平衡。加上江振誠主廚對菜單的精心調整，料理的多感官體驗得到了全新升華。此次以「香氣」為題，譜寫多樣冬季食材如時蔬與魚蟹高湯，融合苦艾酒、茴香酒等多樣芳香，例如「生蠔 煙燻魚子醬 日本大蔥」，選用北海道厚岸冬季生蠔，搭配以蛤蠣高湯熬製的濃郁白醬，展現海中鮮味的極致。精巧的貝殼擺盤如同海中碩大的貝殼，開蓋時煙燻胡桃木香氣撲鼻，海葡萄增添爽脆口感，而日本大蔥則帶來細膩的香甜滑順。此次《冬季菜單》12月13日起開售。