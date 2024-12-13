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▲女子牙冠於術前狀況。（圖／台北慈院提供）

▲女子經牙冠增長術治療，術後有明顯差異。（圖／台北慈院提供）

25歲許小姐常被人虧「牙齒短」、「露齦笑」，雖不影響牙齒咀嚼，仍深感困擾，一直以來不太敢開口笑，日前為拍攝婚紗而就醫，希望能加強美觀，經牙醫師評估為「變異被動性萌發」、即牙齒萌發時發育異常所致，進行「牙冠增長術」治療後，微笑露出的前排牙齒長度明顯增加，讓她更有自信舉辦婚禮。台北慈濟醫院牙科部主治醫師蘇穎珊說，牙齒由牙冠及牙根組成，牙冠又可分為「臨床牙冠」和「解剖牙冠」，前者指露出牙齦外、肉眼可見的白色部分，後者則是涵蓋至牙骨質及牙釉質的交接處；牙冠的主要功能是咀嚼，理想前牙寬長比為73%到 87%。一般而言，牙冠增長術的適應症包含齲齒、藥物副作用，或咬硬物、意外造成的牙根斷裂，或基因遺傳與變異被動性萌發。蘇穎珊說明，牙冠增長術常用於牙齦邊緣或下方的深部齲齒及牙齒斷裂情形，可使醫師有足夠的牙齒補牙或製作假牙，其他原因則包含牙齒萌發異常造成的美觀問題，或藥物副作用與口腔衛生不佳導致的牙齦增生。針對治療過程，蘇穎珊指出，若確定手術，會採局部麻醉以修整齒槽骨及牙齦，使埋在牙齦裡的齒質可露出更多，但若蛀牙過深、剩餘齒質不足、牙周狀態不佳、糖尿病控制不良，或使用骨質疏鬆藥物，或有其他生理、心理狀況者，則不適合進行。蘇穎珊提醒，民眾平日務必維持口腔清潔，避咬過硬食物，才能減少齲齒、齒裂困擾，降低手術的必要性，而先天基因及牙冠發育異常無法預防，若想改善外觀，可至牙科由醫師評估有無手術必要性。