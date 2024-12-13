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▲台中市房屋「非自住類別」分為三大類訂出不同稅率。（圖／陳俞融提供，2024.12.13）

各地方政府訂定囤房稅辦法打壓炒房，但民眾擔心大鯨魚沒打到，小蝦米先受害。台中市議員陳俞融指出，有些人窮半生之力買一間房，卻因繼承產權複雜的祖產，被判定有「第二間房」，台中市修正房屋稅徵收率自治條例，恐讓近10萬市民每年平均增加4000元稅負。中市府表示，因繼承而取得的持分房屋，修法後稅率將從原本的2.4%至3.6%，降至1.5%至2.4%，若明年3月24日前家人遷入戶籍，優惠稅率更可降至1.2%。中市府將《臺中市房屋稅徵收率自治條例》修正草案送進議會審議，法規委員會召集人、市議員陳俞融今（13）日表示，她支持打房、捍衛居住正義，但此案對台中市民影響重大，很多無意囤房的民眾擔心權益將受損。陳俞融說，有民眾向她陳情，35年前繼承產權複雜的祖產，根本住不到也賣不出去，加上原本的自住房屋，名下變成持有兩戶，依照新法，非自住4戶以下未設籍，每戶課徵1.5%房屋稅，相較舊法1.2%需多繳0.3%的稅，台中市有9.7萬戶每年增加稅負達4194元，造成更多人的經濟負擔。台中市地方稅務局表示，中央修正房屋稅條例（俗稱囤房稅2.0），台中市配合修正各自房屋稅徵收率，修正重點是民眾持有非自住房屋，全國2戶以內每戶稅率為3.2%，3至4戶者每戶3.8%，5至6戶者每戶4.2%，7戶以上者每戶4.8%。此外，民眾若因繼承而取得「分別共有房屋」（俗稱房屋持分），將會和「出租且申報租賃所得達租金標準」的房屋合併計算全國總持有戶數，適用稅率是較低的1.5%至2.4%；沒有超過4戶更可適用最低稅率1.5%。地稅局提醒，若這類房屋的屋主本人、配偶或直系親屬在明年3月24日前設有戶籍，符合自住房屋規定，即符合優惠稅率1.2%，不用擔心被課高稅。但修法前，此類房屋計入非自住總戶數，課徵稅率為2.4%至3.6%，因此修法後是降稅而非增稅。至於全國僅持有1戶自住房屋者，修法後稅率更可降為1%。