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▲張清芳決定將出道40年的精華都奉獻給粉絲。（圖／環球音樂提供）

被稱為樂壇「東方不敗」的張清芳，縱橫華語樂壇40年，今年依舊收穫滿滿，先是首度挑戰音樂實境節目，接著又重返台北小巨蛋開唱，因為帶著兒子上台，還得到相當大的迴響，「有兒子的點閱率都是超過我個人的」，讓她相當驕傲。到了12月她又帶來好消息，將所有感動及感謝匯集成歲末單曲〈無價至寶〉，「希望我的聲音，能伴隨大家繼續在新的一年即將開始前，數算過去美好的恩典，留下美好的回憶。」張清芳表示，「確實2024是我很精彩的一年，回歸到小巨蛋繼續挑戰四面台，又跟兒子同台，得到很大的迴響，只要有兒子的點閱率都是超過我個人的，這點讓我感到驕傲，原本是我要送他的畢業禮物，反而變成他送了我一個驚喜，進而受到大家的好奇跟肯定，讓兒子的出現為演出加分。」而今年參加實境音樂節目《我們的歌》，過程對她來說新鮮又相當有成就感，也很驚訝大家對自己在華語歌壇中的發展歷程仍這麼了解，訪談過程中有種倍感溫暖的感覺。出道40周年，張清芳早已是許多人無法忘懷的華語樂壇經典，但她仍秉持自我挑戰的精神，一次次為全球樂迷帶來最高規格的美聲饗宴。每當落幕的時候，她總深深感到唱一場就少一場，希望把最美好的呈現給歌迷朋友們。因此這次重返小巨蛋的安可場，張清芳也琢磨了好久、聽了幾百首聖歌，在歲末年終，她帶來最新單曲〈無價至寶〉，期望能把自己在2024經歷過的每一刻美好與喜悅，分享給這40年來，在世界各地堅定支持她的歌迷朋友們。回顧2024年，張清芳表示，不論是參加音樂節目、或是將8張過往經典專輯再度實體上架，一切對她來說既新鮮又溫暖。2025年她將陸續安排新的海外演出，繼續「TimeLESS」巡演的音樂旅程，不管到全世界哪個地方，希望都能跟歌迷近距離好好享受當下、留下美好回憶，她也預告將有慈善代言方面的新計畫。