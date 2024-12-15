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繼2015年五楊高架工程、2016年全車道自由流電子收費榮獲國際道路協會(International Road Federation，IRF) 所頒的「GRAA全球道路成就獎」後，高速公路局辦理「金門大橋工程」再度榮獲2024年全球道路成就獎設計類唯一首獎。「國際道路協會（International Road Federation，IRF）」於1948年成立，為國際性道路工程組織，總部設在美國維吉尼亞州，全球共有118個會員國，「全球道路成就獎（Global Road Achievement Awards，GRAA）」共分為營運維護管理、施工方法、設計、環境減輕、計畫執行管理、專案財務經濟、品質管理、研究、道路安全、施工設備與技術、交通管理與智慧化運輸系統及都市交通規劃等12個領域。高公局表示，金門大橋工程能夠獲獎是主辦機關金門縣政府、代辦機關高公局及設計監造與施工團隊共同努力的成果。金門大橋於109年榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」A組優等及「廉政透明獎」優選，並於110年榮獲第21屆公共工程金質獎土木類特優，本次再獲得IRF「GRAA全球道路成就獎」，對國內工程界及金門大橋工程設計及施工團隊均是莫大的榮耀及鼓勵。高公局說明，金門大橋工程除了秉持安全、經濟、美觀等基本設計原則外，還需考量工程特性、規模、機具動員、施工效率及經費等因素。完工後不僅肩負提供穩定陸路運輸的重任，透過整合大小金門的醫療資源，還能提升人道救援能力、落實照顧離島居民生活的政策，同時，串聯大小金門，實現土地的整體規劃與利用，並促進區域整體開發，帶動地方繁榮，提升觀光產業發展，實現多方面的綜合效益。大橋的設計並以「三分交通、七分觀光」為核心理念，力求造型新穎，融合地方文化特色，完工後並成為當地的意象地標。金門大橋是臺灣首座長跨距海上特殊公路橋梁，自烈嶼鄉起點跨越金烈水道，向東連接金寧鄉，全長5.4公里，主橋跨徑達200公尺，其橋塔採在地居民票選的高粱穗心造型，是目前國內最大跨度的脊背橋。高公局坦言，大橋的興建具備高風險性與高技術性，堪稱工程界的挑戰，施工期間面臨海象不穩、海流流速快、潮汐差異大、堅硬的花崗岩地質等嚴峻條件，難度極高，為克服這些挑戰，高公局與承包廠商積極動員大規模船機設備、大型海域平台，藉著達260公里以上運距的長程海上物料運輸管理，同時運用樁帽鋼箱圍堰、預鑄節塊吊裝工法等技術，顯著提升施工進度與效率。高公局透露，大橋建設期間，多次獲得總統、行政院長、公共工程委員會及交通部長等各級官員多次視察勉勵與肯定，並受理超過100場次1,000人次的工地參訪，為全國矚目的大型工程計畫。金門大橋的完工不僅展現了臺灣工程技術的國際水準，也大幅提升了烈嶼鄉居民的生活品質與便利性，同時，為大、小金門之間的經濟及觀光產業發展注入新動能。大橋的啟用象徵著一個全新階段的到來。高公局分享，本計畫以安全、韌性、景觀的設計理念，獲得國際協會組織的肯定，不僅展現了金門大橋工程的卓越成果，也成功讓臺灣工程建設躍上國際舞台，使世界再次看見臺灣、認識臺灣。現場參與頒獎的各國專家學者討論熱烈，對於臺灣的工程技術水準給予高度評價與肯定，充分彰顯臺灣在國際工程領域的實力與影響力。