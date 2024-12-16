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每到聖誕節前夕就是等家寶寶社會福利協會(以下稱等家寶寶社福協會)忙著當育幼院孩子聖誕老人的時刻，5年來共送給育幼院小朋友3848份小禮物，讓育幼院孩子能在溫馨的聖誕節實現自己的小小願望，選擇自己想要的專屬禮物，更藉此時刻促進外界與育幼院孩子的接觸，讓孩子們感受到來自各地的關愛之情。今年等家寶寶社福協會除了為孩子籌募禮物外，更於今(14)日首次在圓山花博公園『MAJI MAJI 集食行樂』舉辦聖誕公益市集，由公益大使趙小僑偕本屆贊助企業夥伴代表，揪民眾一同來加入等家寶寶聖誕老人的培訓，透過闖關活動來認識育幼院孩子在成長中可能會面對的種種挑戰，讓各界的善心與資源能更有效的發揮，一同助育幼院搭建『穩搭搭(ún-tak-tak)陪伴孩子身心健康長大』的平安家園 !為了讓育幼院孩子都能快樂迎接一年一度即將到來的溫馨聖誕節，等家寶寶社福協會於11月4日啟動今年的『聖誕傳情』愛心禮物募集活動，為了滿足育幼院孩子們的小小心願，協會逐一向育幼院蒐集孩子們的心願，將每一張孩子的心願卡上架至官網給民眾認領，每週心願卡一上架就迅速被認購完，感謝民眾的愛心支持，今年800多位孩子的心願卡已全數認領完成。等家寶寶社福協會王子瑜執行長表示：『等家寶寶協會從2019年立案以來就一直在思考可以怎麼幫助我們合作的這些安置單位，於是協會就針對育幼院展開了一連串的詢訪，在2021年我們成功協助了長愛育幼院和聖方濟少女之家募集到兩台7人座的全新公務車，解決他們在交通安全方面的需求；2022年我們幫助了伯大尼基金會將孩子居住空間的牆面進行彩繪，給予孩子更溫暖的環境；2023年我們關注在兒童的遊戲權，協助花蓮信望愛學園及大同育幼院改善老舊的遊樂設施，提升孩子遊樂時的安全性。經過這幾年的嘗試，我們漸漸看出，每間育幼院都有家園修繕各種的需求，於是我們決定從2024年開始把家園修繕列為往後每一年聖誕大禮物的主軸，也環扣了協會陪伴孩子健康長大的宗旨』。王子瑜執行長最後也再呼籲『今年的大禮物截至今日已達成85%，距離100%達成還有一些努力的空間，誠摯邀請大家踴躍支持，協助我們及育幼院完成今年的目標』此外，等家寶寶聖誕傳情活動最獨特之處，除了為孩子們募集個人的心願小禮物外，同時關注到許多育幼院長期都有家園修繕、設備採購的困難，像是凱歌園少年中途之家的房舍修繕牆面彩繪；以及張老師基金會緊急安置機構的戶外遊樂場修建等，特別藉由聖誕傳情來募集大禮物，並招募「長期修繕志工團」，將一起攜手協助安置機構居住及活動空間的環境改善任務。凱歌園少年中途之家鮑永勝副執行長提到：『我們的房舍在今年0403大地震中受到重創，雖然在很快的時間我們將房舍修繕完成，但是孩子再返回家園時心中仍留著許多陰影，我們希望能透過環境的優化來撫平孩子們心理上的創傷，感謝等家寶寶看見了這個問題，並找到知名插畫家小油畫一起合作，進行外牆彩繪的計畫，希望能透過這個行動讓孩子們能重拾家園的溫暖』張老師基金會緊急安置機構陳柏翰總幹事提到：『今年5月我們搬遷至一個新的更大的空間，雖然空間變大了，但卻少了舒適安全的戶外空間，感謝等家寶寶協會看見我們的需求，並透過今年聖誕傳情的活動，協助我們加速修繕戶外的活動空間，給孩子們一個更安全的居住環境』聖誕傳情大禮物的募集除了集結大眾的善心，同時也感謝眾多企業的愛心資源，包括基富通證券股份有限公司、星亞視覺股份有限公司、台亞半導體股份有限公司、上亞科技股份有限公司、安東貿易股份有限公司、鈺裙股份有限公司等企業的大力支持，發揮聚沙成塔的力量，一起幫協助育幼院為孩子們建立『穩搭搭』的成長環境。等家寶寶社福協會今年除了透過線上為育幼院孩子募集大、小禮物外，更首次於圓山花博公園『MAJI MAJI 集食行樂』舉辦聖誕公益市集，由公益大使趙小僑偕贊助企業代表領頭示範闖關遊戲，盼能透過實體的互動過程，讓民眾進一步認識與體驗育幼院孩子們在成長的過程中，可能遭逢的各種問題與挑戰，藉此凸顯育幼院孩子在成長中易被忽略的議題，並喚起大眾對此議題的認知與重視。公益大使趙小僑於出席活動中提到：『當初接觸到等家寶寶協會，讓我印象深刻的是他們專為育幼院提供穩定新鮮的蔬果捐助，這才了解到育幼院孩子們的蔬果需求，因此也希望能貢獻一己之力來協助等家寶寶協會一起推動聖誕傳情的活動』本次聖誕傳情公益市集將邀請到桃園少年之家、凱歌園少年中途之家、計志文聖道基金會、麻二甲之家、長愛家園育幼院等多家機構參與現場的愛心義賣活動，製造民眾與育幼院的直接交流機會，拉近彼此的距離，幫助現場參與活動的機構媒合更多有利的資源。除了公益義賣之外，現場更結合聖誕節的氛圍規劃了應景的聖誕飾品手作體驗、好吃又好看的耶誕造型糖葫蘆等趣味美食；另有舞台區的整點表演，包括聖誕主題的兒童繪本故事時間、氣球頑童的聖誕花圈折氣球活動，以及由育幼院孩子所組成的樂團表演等，讓民眾以及在場的育幼院童們，不畏寒冬一起歡度熱鬧而快樂的聖誕節，也讓今年的等家寶寶聖誕傳情活動更為豐富而圓滿。