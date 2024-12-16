我是廣告 請繼續往下閱讀

延續過去產品系列的廣大好評，金高紅包酒今年推出「大吉大利」、「財源廣進」的雙色紅包酒禮盒，以及全新升級的「恭喜大發財」 1 公升金高，大容量加上爆棚喜氣設計，絕對榮登春節最吸睛的招財吉祥物；今年特別邀請林美秀擔任產品大使，傳授開春贏得好人緣的送禮秘訣！2025 年開春就用最「厚」紅包酒獻上祝福，酒厚禮數重，絕對是今年春節最體面的送禮首選！雙色紅包酒禮盒及 1 公升「恭喜大發財」金門高粱酒，12/11 起全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN 開始預購（實際售價、庫存及販售方式請依各通路為主）。繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，金高延續紅包概念推出「緞金龍 2025 新春特仕版」，用醇厚風味口感挑戰市場最「厚」紅包酒！特地邀請金鐘影后林美秀擔任產品大使，將好人緣又親切的形象與產品完美結合，她力薦紅包酒作為贈禮首選：「春節送禮也不能漏了這款最厚的紅包酒，酒夠醇厚、禮數才會夠！」做為「可以喝的紅包」系列新作，今年「緞金龍 2025 新春特仕版」再將紅包概念發揮地淋漓盡致，將最帶財的金紅色包覆瓶身，印上「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，增添滿滿喜氣與財氣。獨特醇厚高粱酒體，凸顯送禮者的大氣與重視對方的心意，搭配期間限定的二入雙色紅包禮盒，一次將吉利、財源雙重福氣送上門！此外，黑松與金門酒廠順應酒友呼聲，加碼推出史上最大升級版紅包酒–「大發財酒」，容量達 1 公升的「大發財酒」絕對會是餐桌上的吸睛焦點，瓶身設計也升級為恭喜「大」發財，用超大容量滿載最誠摯的新年祝福，吉祥好兆頭更上一層樓，保證財運旺還要更旺！金高「可以喝的紅包酒」不僅包裝設計大氣討喜、禮盒組精緻且周到，瓶中盛裝的緞金龍酒體入口後，酒脂醇厚完美分布並快速包覆味蕾，散發醇順清甜風味，也將花果清香襯托地更加出色；新鮮穀糧香氣緊隨其後竄出，醇厚風韻充滿口腔、縈繞不斷；尾韻優雅溫潤，柔順如緞，醇厚不失溫順的風味，即使是烈酒新手也能輕鬆品飲，最適合團聚時刻全家人共飲同歡，新的一年就用醇順的紅包酒為運勢助攻，來年必定「口順運更順、酒醇情更醇」。紅包酒夠厚，情意才夠濃，美秀姐也掛保證的最厚金高紅包酒送禮絕對有派頭！農曆春節帶上雙色紅包酒禮盒與大發財酒拜訪親友，絕對是禮數最厚的贈禮首選！「緞金龍 2025 新春特仕版」禮盒建議售價 1,600 元，1 公升的「大發財酒」建議售價 980 元，12/11 起全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN 開始預購（實際售價、庫存及販售方式請依各通路為主），馬上入手送禮自用兩相宜的吉祥滿滿大紅包！