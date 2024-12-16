台南向來有「美食之都」的稱號，除了各式台南小吃美食外，也有不少別具風格的特色餐廳，位於台南東區前鋒路上的「月月串燒」，是一家主打露營風的串燒餐廳，不僅能享受美味串燒，還能暢飲全台獨家風味的生啤酒，最吸客的是，讓都市人體驗露營新鮮感，真是好吃、好喝、好玩又好拍，充滿歡樂趣味。
「月月串燒」創辦人原本是位科技人，工作數年後，發覺不是自己想追求的未來，毅然辭掉南下投入餐飲業，從基層開始學習，經過不斷累積經驗，終於圓夢創業，今年8月在東區創立月月串燒餐廳。
業者表示，取名「月月串燒」，是因為「月月」二字，合起來就是朋友的「朋」字，希望提供親朋好友一個輕鬆、舒適的美食空間。因此在裝潢上特別用心，將月月串燒裝點營造出露營風，讓造訪餐廳的消費者，不僅能享用美食美酒，由於彷彿置身露營區，更帶給都市人意外驚喜。
邁入「月月串燒」燒烤店，1樓規劃了室內區與戶外區，2樓則有露台區，未來還要在露台增設玻璃帷幕空間，放置懶骨頭，提供消費者更舒適放鬆的用餐環境，讓享用完燒烤的客人，若想小酌一下，或與親友共度夜晚美好時光，這裡會是放鬆的最佳天地。
月月串燒主打直火炭烤，透過炭火與瓦斯噴火槍，食材不僅能均勻受熱，炭火烤製還能減少多餘的油脂與油煙，完美保留食材的最佳口感。相較於坊間一般燒烤，炭火的高溫能迅速鎖住水分，食材烤得外酥內嫩的同時，還能賦予炭火獨特的煙燻香氣，無論是肉類、海鮮、或是蔬菜，都能呈現出最天然的鮮甜滋味。
來到月月串燒用餐，招牌必點的是「豬肉捲」，除了常見的「豬肉蔥捲」，更創新推出爽口解膩的「豬肉包鳳梨」、以及口感軟糯的「豬肉包糯米腸」等特色口味。在月月串燒菜單上，也能瞧見豐富多樣醬料的選擇，如：鹽燒、醬烤、蔥鹽、明太子、辣味噌等等，不侷限於單一口味，在這裡可以品嚐更多風味的平價串燒，滿足不同口味需求。
此外，「月月串燒」與東部酒廠合作推出獨家「月月生啤」，與一般居酒屋所提供的市售啤酒不同，這款生啤酒是由釀酒師精心調配，帶有獨特的香味、清爽感，尤其適合搭配串燒一同品嚐。「月月串燒」不惜成本與酒廠合作，開發一條獨家酒線，是全台僅此一款的獨特風味啤酒，只有在「月月串燒」才喝得到。
《月月串燒》官方IG：https://rink.cc/tgsqa FB粉專：https://rink.cc/hu72w
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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業者表示，取名「月月串燒」，是因為「月月」二字，合起來就是朋友的「朋」字，希望提供親朋好友一個輕鬆、舒適的美食空間。因此在裝潢上特別用心，將月月串燒裝點營造出露營風，讓造訪餐廳的消費者，不僅能享用美食美酒，由於彷彿置身露營區，更帶給都市人意外驚喜。
邁入「月月串燒」燒烤店，1樓規劃了室內區與戶外區，2樓則有露台區，未來還要在露台增設玻璃帷幕空間，放置懶骨頭，提供消費者更舒適放鬆的用餐環境，讓享用完燒烤的客人，若想小酌一下，或與親友共度夜晚美好時光，這裡會是放鬆的最佳天地。
月月串燒主打直火炭烤，透過炭火與瓦斯噴火槍，食材不僅能均勻受熱，炭火烤製還能減少多餘的油脂與油煙，完美保留食材的最佳口感。相較於坊間一般燒烤，炭火的高溫能迅速鎖住水分，食材烤得外酥內嫩的同時，還能賦予炭火獨特的煙燻香氣，無論是肉類、海鮮、或是蔬菜，都能呈現出最天然的鮮甜滋味。
來到月月串燒用餐，招牌必點的是「豬肉捲」，除了常見的「豬肉蔥捲」，更創新推出爽口解膩的「豬肉包鳳梨」、以及口感軟糯的「豬肉包糯米腸」等特色口味。在月月串燒菜單上，也能瞧見豐富多樣醬料的選擇，如：鹽燒、醬烤、蔥鹽、明太子、辣味噌等等，不侷限於單一口味，在這裡可以品嚐更多風味的平價串燒，滿足不同口味需求。
此外，「月月串燒」與東部酒廠合作推出獨家「月月生啤」，與一般居酒屋所提供的市售啤酒不同，這款生啤酒是由釀酒師精心調配，帶有獨特的香味、清爽感，尤其適合搭配串燒一同品嚐。「月月串燒」不惜成本與酒廠合作，開發一條獨家酒線，是全台僅此一款的獨特風味啤酒，只有在「月月串燒」才喝得到。
《月月串燒》官方IG：https://rink.cc/tgsqa FB粉專：https://rink.cc/hu72w
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