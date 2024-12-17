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▲珍妮幫一名男子義剪後，遭男子當場嫌棄辱罵，讓她相當難過。（圖／翻攝自Baey Yam Keng臉書）

「我只是想幫助別人，沒想到被這樣對待。」82歲的志工理髮師珍妮（Jenny Yang），參加新加坡淡濱尼社區的免費義剪活動時，碰到一名不滿意的民眾，指責她手藝不好，還當場發飆。民眾惡劣的態度讓珍妮相當難過，坦言回想起來依然心痛。根據《8視界新聞網》報導，淡濱尼社區在11月24日舉辦的免費理髮活動中，一名男子在理髮後對著珍妮抱怨，說她剪得「高低不平」，還怒嗆她「應該退休，不要再提供這種糟糕的服務」。男子的言行讓活動氣氛瞬間降到冰點。珍妮事後受訪時坦言，男子的批評讓她十分受傷。「他跟我說那番話的時候，我的心真的很痛，我當下覺得自己好像不應該再參加義剪。」事件曝光後，珍妮收到許多朋友的簡訊和電話關心，這才讓她稍微釋懷。過去10年來，珍妮幾乎每個月都參加淡濱尼的義剪活動，是15名志工之一。這場由當地居民團隊舉辦的免費服務，從2014年啟動，每次都吸引50到60名居民受惠。珍妮早已退休，但理髮對她來說不只是技能，更是一種為人服務的方式。「我25年前在馬來西亞開過理髮店，後來搬到新加坡做小販。退休後，朋友會叫我幫他們剪頭髮，後來我開始到養老院和社區中心做志工。」珍妮說，每當看到獲得服務的民眾對新髮型感到滿意，她也會覺得很開心，這是她堅持參與義剪的動力。珍妮提醒大家，志工服務無法都能讓人滿意，「有些人會投訴，但我相信，只要出自真心，總有一天他們會理解。」這次事件雖然讓她受到打擊，但珍妮表示，她還是會繼續參加社區活動，用自己的方式服務更多人。