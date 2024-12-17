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▲國立空大與壯世代教科文協會簽署合作意向書_壯世代協會理事長吳春城立委與國立空大許立一校長共同簽署合作意向書（圖／壯世代教科文協會提供）

▲國立空大與壯世代教科文協會簽署合作意向書_國立空大許立一校長簡報：國立空大壯世代第三人生大學課程規劃藍圖（圖／壯世代教科文協會提供）

▲國立空大與壯世代教科文協會簽署合作意向書_吳春誠理事長專題演講：超高齡社會新出路--壯世代大浪潮（圖／壯世代教科文協會提供）

壯世代議題再度成為政府及社會關注焦點，國立空中大學與壯世代教科文協會於16日正式簽署合作意向書，未來將攜手推動壯世代相關議題研究與教育方針的實踐。此次合作標誌著台灣在超高齡化社會挑戰中邁出創新一步，雙方將結合資源與專業，共同為壯世代群體創造更多學習、再就業與社會參與的機會。壯世代教科文協會理事長暨現任立法委員吳春誠博士表示，壯世代不應被視為社會負擔，而是重要資產。非常樂見國立空中大學開啟了時代大門，期許透過政策與教育創新，使得壯世代群體的經驗、智慧與潛力可為我國社會及經濟發展注入新動能。國立空大許立一校長則回應，壯世代是知識經濟的重要資產，而教育正是壯世代實現並超越自我價值的重要工具，國立空大正積極為壯世代打造終身學習及回流教育的幸福園地，推行壯世代第三人生大學學士後學位專班，不僅能協助壯世代持續學習，並再次融入產業與社會，發揮更大影響力。此次合作內容將落實在多項活動中，涵蓋政策研究、教育資源整合以及媒體推廣等面向。國立空中大學預計於明(114)年度啟動壯世代系列專題節目，在教育廣播電台的空大橋節目中，每月深度探討壯世代各面向議題。此外，國立空大亦將主辦壯世代學術研討會及專題演講，透過學術交流與實務分享，提出更多面對超高齡化社會的創新方案。