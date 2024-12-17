壯世代議題再度成為政府及社會關注焦點，國立空中大學與壯世代教科文協會於16日正式簽署合作意向書，未來將攜手推動壯世代相關議題研究與教育方針的實踐。此次合作標誌著台灣在超高齡化社會挑戰中邁出創新一步，雙方將結合資源與專業，共同為壯世代群體創造更多學習、再就業與社會參與的機會。
壯世代教科文協會理事長暨現任立法委員吳春誠博士表示，壯世代不應被視為社會負擔，而是重要資產。非常樂見國立空中大學開啟了時代大門，期許透過政策與教育創新，使得壯世代群體的經驗、智慧與潛力可為我國社會及經濟發展注入新動能。國立空大許立一校長則回應，壯世代是知識經濟的重要資產，而教育正是壯世代實現並超越自我價值的重要工具，國立空大正積極為壯世代打造終身學習及回流教育的幸福園地，推行壯世代第三人生大學學士後學位專班，不僅能協助壯世代持續學習，並再次融入產業與社會，發揮更大影響力。
此次合作內容將落實在多項活動中，涵蓋政策研究、教育資源整合以及媒體推廣等面向。國立空中大學預計於明(114)年度啟動壯世代系列專題節目，在教育廣播電台的空大橋節目中，每月深度探討壯世代各面向議題。此外，國立空大亦將主辦壯世代學術研討會及專題演講，透過學術交流與實務分享，提出更多面對超高齡化社會的創新方案。
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此次合作內容將落實在多項活動中，涵蓋政策研究、教育資源整合以及媒體推廣等面向。國立空中大學預計於明(114)年度啟動壯世代系列專題節目，在教育廣播電台的空大橋節目中，每月深度探討壯世代各面向議題。此外，國立空大亦將主辦壯世代學術研討會及專題演講，透過學術交流與實務分享，提出更多面對超高齡化社會的創新方案。