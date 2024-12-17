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▲2024勁戰大會師「勁」速之巔不服來「戰」活動，現場聚集了超過500名車友。（圖／主辦單位提供）

▲現場規劃許多闖關遊戲。（圖／家庭消費中心攝）

▲2024勁戰大會師「勁」速之巔不服來「戰」活動，日前選在台糖高雄花卉農園中心及高雄TKS賽車場熱血落幕，當天「勁速統規表演賽」最為刺激。（圖／家庭消費中心攝）

▲現場邀請全台超過20家改裝品牌入駐，直接展示12台情選勁戰改裝車。（圖／家庭消費中心攝）

▲從一代勁戰到六代勁戰都有不同的改裝作品，各車主們互相欣賞與投票選美。（圖／家庭消費中心攝）

▲2024勁戰大會師「勁」速之巔不服來「戰」活動還有抽獎環節，送出了最大獎「Cygnus Gryphus」(UBS版)乙台。（圖／主辦單位提供）

2024勁戰大會師「勁」速之巔不服來「戰」活動，日前選在台糖高雄花卉農園中心及高雄TKS賽車場熱血落幕！活動現場召集超過500名勁戰車友熱情參與，與Yamaha 總經理石村良太等人齊聚共享盛宴。當天還有刺激的「勁速統規表演賽」，並有抽獎環節，送出了最大獎「Cygnus Gryphus」(UBS版)乙台。今年「勁戰大會師」以「賽道」為主軸，現場規劃了許多與速度相關的多元遊戲闖關體驗，每位車友都可參與，還有Live Band樂團開場演出，並在Yamaha 總經理 石村良太的致詞中為本場活動揭開序幕。秉持著勁戰在國內賽事的卓越表現，今年特別規劃「勁速統規表演賽」，邀請具賽道經驗的KOL(鄒小捷、耶S哥哥、賴鴻麟)，專業媒體-MOTOWind，及現役TSR選手-曾瀚緯，騎乘統規勁戰在賽場相互較勁，除搭配多元賽制如「技術挑戰賽」、「衝刺爭先賽」考驗選手不同騎乘技巧外，也加開盲選投票環節，現場民眾都可為選手加油，為比賽增添緊張刺激的氛圍，賽後更開放車友一同踏上賽道合照，堪稱當天最熱鬧最高潮的活動。除精彩不斷的表演賽外，現場更有豐富的攤位體驗，除YAMALUBE正廠油品、Yamaha官方部品周邊外，也特別規劃MotoBuy改裝專區，邀請全台超過20家改裝品牌入駐，現場直接展示12台情選勁戰改裝車，從一代勁戰到六代勁戰都有不同的改裝作品，各車主們互相欣賞與投票選美，活動當天還安排行動餐車及Yamaha Cafe進駐，就是讓全場車友有的逛、有的拍、有的玩、有的吃。另外車友們引頸期盼的FUBONANGELS，一登場就成目光焦點，在充滿活力的舞蹈演出之下，將現場場氛帶至最高點，還有「勁戰車主限定」的限量合影機會，不少車主表示超乎期待。而有報名活動的車友們當天除了可獲得客製化品牌報到禮外，也規劃多樣的體驗、打卡活動，而最讓車友期待的抽獎環節，Yamaha與活動贊助品牌也是祭出滿滿誠意，包含「COLT鍛造輪框」、「怪獸工廠 懸吊組」等價值萬元以上單品，還有最大獎「Cygnus Gryphus」(UBS版)乙台。此次2024「Yamaha 勁戰大會師」已完美落幕，主辦單位也表示未來會持續舉辦活動，共創騎乘樂趣。