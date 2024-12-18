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國際情勢動盪不安，投資更需要分散風險，凱基去年推出的全球菁英55 ETF，是台灣唯一投資全球全產業的股票型ETF，從資訊科技、通訊服務、醫療保健到房地產等十一個產業全都涵蓋，但主要投資的是通訊電子業，並有半數投資在美國，而其報酬表現也是相當驚人，去年配息0.23元，今年直接給到1.5元，股價更是上漲超過44%，但這檔ETF卻非常低調，難怪有網友驚呼它今年的績效竟然跟0050有來有往，是一批默默無名的大黑馬。55全球菁英，顧名思義就是投資十一大產業個五間大型企業，持股權重最高的就是大家都知道的蘋果，而持有數量最高則是輝達，等於將具有前瞻性的企業都納入，而00926的選股邏輯，有三大指標。第一，市值大、波動低，挑出市值價格總值大的企業，因為大型股比較容易受到資金青睞，波動比較低。第二，淨利率高、體質健全，挑出近一年淨利率高的企業，代表這家公司體質佳，獲利能力好。第三，ROA高、活用資產，找出ROA(資產報酬率)高的企業，象徵其企業能活用資產。00926追蹤的是彭博全球產業菁英55指數，這檔指數從2008年以來的累積報酬率高達373%，打敗S&P 500的255%，還有MSCI AC世界指數103%。而且從近五年的報酬率來看，2019~2021年，00926連續三年都贏過標普五百等其餘兩檔指數，就算在2022年跟2018年報酬率為負數，但也都跌的比其餘兩檔還要少，由此可見，00926是會漲又抗跌的一檔全方位ETF。有選股機制，也一定會換股，00926為了保持高報酬率，每年3、6、9跟12月都會定審成分股，等於是每季都會更換成分股，唯有股市績優生才可以留著或是進入到00926的選股名單中。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險