我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各式可頌、丹麥卷等麵包，都是KANG Artisan Bakery的招牌商品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「KANG Artisan Bakery」的麵包外型漂亮，口味也相當平衡而迷人。（圖／記者葉盛耀攝）

▲鹽花奶油捲同樣也是來此必買商品，圖為松露鹽花奶油捲。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「幸運草國王派」採限量推出，僅售50組，每組1,880元。（圖／KANG Artisan Bakery提供）

▲「我想開一間厲害的小店！」這份簡單而堅定的念想，讓康豐柚打造夢想開設了「KANG Artisan Bakery」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲KANG Artisan Bakery試營運了兩星期，目前已是人氣小店。（圖／KANG Artisan Bakery提供）

▲「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」因應過年，推出多款新春禮盒。（圖／珠寶盒提供）

「KANG Artisan Bakery」坐落於鬧中取靜的台北市松山區巷弄中，由德麥法國萊思克盃國王派冠軍、亦是前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚Barry Kang以己姓為名悉心打造，經兩週試營運後即日起正式亮相迎賓，雖是新開店卻已可見每日人潮絡繹不絕，將小小店面擠得水洩不通。人氣商品包含多口味的可頌、司康，還有國王派、鹽花奶油捲及湯種吐司等，12月26日前，凡單筆消費滿300元，即可獲贈皇冠麵包一袋。擁有深耕逾15年豐富紮實的台法烘焙經驗，康豐柚堅持選用天然純粹食材，以職人工藝的細膩技法，將麵包古樸又充滿迷人底蘊的溫暖樣貌細細呈現。推薦必嘗產品包括原味奶油、開心巧克、香脆杏仁、季節草莓等各式可頌，或金沙芋泥丹麥捲，還有酥香鬆軟、溫潤可口的司康，和美味純粹，樸實卻令人難忘的鹽花奶油捲及湯種吐司等，每日新鮮出爐，是以讓每位客人都能品嘗到最細膩純粹的完美滋味。此外，曾拿下國王派冠軍的康豐柚，也在這歲末佳節推出派對甜點之王「 國王派」，即日起開放預購，限量販售，售完為止，傳統法式國王派每個1,680元，極限量「幸運草國王派」僅售50組，每組1,880元。「我想開一間厲害的小店！」這份簡單而堅定的念想成為康豐柚打造夢想藍圖的起點，他希望這間小店是不論擺在哪裡，即便是像在巴黎、東京、紐約等的大城市都會是能嶄露光芒的一家店。從選址到空間設計，從品牌Logo到店名的構思，盡顯Chef Kang康豐柚的心血與巧思。Logo「K」不僅代表康豐柚的姓氏，柔和彎折的圓弧線條亦象徵麵團翻摺的型態，寓意著每一個麵包都是職人細心捏揉翻摺與用心烘焙而成。「KANG」四個字母分別代表「K(C)」lassic翻玩經典、「A」rtisan職人工藝、「N」ature堅持選用天然純粹食材、「G」raceful優雅展現麵包的極致細膩，以此一線貫穿品牌的核心精神。康豐柚對麵包也有著獨特的見解，他堅守「全品項麵包皆每日新鮮現做，不論是低溫熟成發酵製成的奶油捲、湯種吐司，或是到做工繁複的維也納酥皮系列皆是如此，並盡可能做到食材零耗損」的核心理念，依據每款麵包的質地，用心挑選優質食材，光是其使用的麵粉便將近20種，鹽巴亦近10種。康豐柚其實非本科班出身，大學主修的是國際企業，卻因對飲食文化深感興趣，2007年，康豐柚加入台灣知名連鎖烘焙品牌Flavor Field，從最基礎的學徒做起，後轉加入享譽國際的法國烘焙品牌 PAUL，2013年底進入世界頂尖的Ferrandi法國斐杭迪廚藝學校專攻甜點與麵包製作，畢業後又進入獲獎無數、在法國頗負盛名的精品烘焙坊Le Grenier à Pain任職，直到2016年回到家鄉台灣，進入文華東方酒店擔任烘焙主廚，2021年參加第二屆德麥法國萊思克盃國王派大賽更一舉勇奪冠軍殊榮，成為備受矚目的台灣烘焙職人之一。2023年9月，Chef Kang決心追逐內心深藏已久的夢想，親手打造屬於自己的品牌，在費時一年的籌備後，於2024年12月開設了「KANG Artisan Bakery」，這間以他姓氏為名的烘焙坊，此外，Chef Kang目前也是現任德麥萊思克品牌顧問。另外，致力探索台灣風土結合法式甜點的「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」，則推出多款新春禮盒，像是主打的年度禮盒「豐盛之島 餅乾禮盒」，以台灣山林土地風味為靈魂，選用原生香料、在地小農食材與有機茶，融入10款餅乾中，讚頌福爾摩沙山林土地豐富滋味，鐵盒設計結合山林、溪流與蛇年生生不息的意象，展現島嶼生機之美，送禮精緻獨特；還有「璀璨禮盒」，匯集手工巧克力、法式水果軟糖、常溫蛋糕及香草千層棒等。即日起接受預購，2025年1月2日起取貨。