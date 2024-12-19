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▲澎防部鎮疆操演前實施各式彈藥整補檢查。（圖／澎防部提供）

▲各式戰甲車依據狀況迅速進入戰術位置，並在接到命令後實施射擊。（圖／澎防部提供）

澎防部於（18）日深夜，執行12月份鎮疆操演的夜間實彈射擊訓練，以驗證部隊在戰時的指揮管制及立即備戰能力。在作戰區指揮中心發布的狀況誘導下，戰鬥隊依序完成彈藥檢查、機動及射擊準備。接獲命令後，各部隊在相關支援下，根據敵情狀況迅速展開接戰，充分展示了鎮疆部隊平日的訓練成果及夜視作戰能力。參演官兵不畏寒風和強烈季風，利用微弱光源專注於各式武器及彈藥的整補和車輛檢查，以確保任務的安全執行。隨後，各式戰車和甲車依據狀況迅速進入戰術位置，並在接到命令後實施射擊。在砲兵部隊的火力支援下，參演部隊成功執行灘岸火殲及灘岸戰鬥，現場火光四射，震撼人心。中將指揮官郭俊德表示，夜間實彈射擊的目的在於訓練部隊的夜間行動、指揮與協同作戰能力，以達成全時的備戰要求。面對日益增加的敵人威脅，全體官兵應該保持高度警覺，隨時做好準備，以展現國軍的戰力韌性，提升整體防衛實力，為維護臺海安全提供堅實而有力的保障。