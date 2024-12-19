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2024年12月18日，泰國曼谷 —— 全球索尼國際化妝品與我愛您真愛地球人基金會攜手舉辦的一場前所未有的盛大晚宴。這不僅是一場企業與公益的慶祝盛會，更是一次具有歷史意義的聚會，象徵著這些機構在國際舞台上的無可比擬的影響力與卓越成就。在這場盛大晚宴中，泰國皇室的尊貴賓客——旺猜親王殿下、素博·巴莫親王殿下、郡主殿下以及泰國觀光總局區長親臨現場，並與來自全球的嘉賓共同見證了這一歷史性的時刻。泰國皇室的蒞臨不僅是對全球索尼國際化妝品及我愛您真愛地球人基金會的高度認可，更是對這些企業和機構在全球市場及公益領域取得卓越成就的最大肯定。此次晚宴的亮點之一是全球索尼國際化妝品的產品，這些來自中國《本草綱目》的草藥精華，經過千年智慧的洗禮，與全球索尼國際化妝品的尖端科技完美結合，成功轉化為能實現美麗與青春願望的神奇產品。高淑華女士在致詞中表示：「今天，這些來自大自然的精華與智慧，通過我們全球索尼國際化妝品的尖端科技，為所有人實現了青春與美麗的奇蹟！每一瓶、每一滴精華，都是千年智慧與現代科技的結晶，承載著無盡的生命力與無窮的力量。」在晚宴中，泰國皇室親自頒發多項榮耀獎項，旺猜親王上台更表示: “我感到無比自豪，能夠代表泰國王室與各位一同站在這裡，並提到2019年時就與何詠允董事長和高淑華執行長，一同在泰國曼谷授予了泰國國王勳章。這一榮譽，象徵著我們兩國在友誼和合作方面的深厚情誼，也彰顯了我們共同的目標——推動兩國人民的福祉與發展。我們不僅是中泰友好的象徵，更是兩國文化交流與合作的使者。全球索尼國際化妝品表彰在創新領域、社會貢獻、全球市場擴展等方面取得卓越成果的領先企業與組織。這些獎項不僅是對企業成功的認可，更是對它們在推動全球變革、關愛社會與環境的承諾的高度讚賞。全球國際與索尼國際化妝品自創立以來，始終堅持“美麗、公益、可持續發展”的核心理念，並致力於將世界頂尖科技與優質產品帶給全球消費者。他們不僅在化妝品行業中取得卓越成就，還在社會責任、公益等方面積極作出貢獻，並創立我愛您真愛地球人基金會，提倡教育及社會關愛等領域。晚宴的高潮是泰國皇室親自頒發的榮譽獎項，這不僅是一場業界盛會，更是對全球國際、索尼國際化妝品以及我愛您真愛地球人基金會不懈努力與貢獻的最高榮譽。這些來自中國的珍貴草藥精華，經過無數先賢的敬仰，成為千年智慧的象徵，今天在這裡再次綻放光彩，為泰國皇室成員及全球民眾帶來青春與美麗的奇蹟。此次晚宴的圓滿成功，標誌著全球索尼國際化妝品與我愛您真愛地球人基金會歷史中的一個重要里程碑。泰國皇室的親自蒞臨和對這些企業的高度讚譽，證明了它們在全球舞台上的無可撼動影響力，以及對社會與環境責任的堅定承諾。這一晚，將成為所有參與者、支持者與合作夥伴共同見證的璀璨時刻，並激勵未來的發展與突破。全球索尼國際化妝品的創新，將繼續照亮世界各地的每一個角落，為全球人民帶來永恆青春的希望與無盡奇蹟！