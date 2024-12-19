我是廣告 請繼續往下閱讀

▲COMEBUY聖誕新年限時五天-烏瓦紅茶「買一送一」活動 。（圖／業者提供）

▲COMEBUY聖誕新年給你溫暖的(左)烏瓦紅茶拿鐵與(右)港式厚奶。（圖／業者提供）

▲COMEBUY 烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶，冷冷天溫暖最好喝。（圖／業者提供）

▲COMEBUY現萃紅茶拿鐵，以世界三大名茶之烏瓦紅茶與新鮮牛奶結合，清爽更具風味。（圖／業者提供）

2024年是否也覺得是一個多事之年，不管好的或壞的，都已進入最後一個月份，讓我們一起昂首闊步向前繼續邁進，迎接嶄新的美好未來。COMEBUY在氣候變涼時，推薦年銷破百萬杯的「烏瓦紅茶拿鐵」，使用來自斯里蘭卡東側最具知名的烏瓦產區，此茶更是名列世界三大茗茶之一烏瓦紅茶，想喝世界級的好風味絕不能錯過。同時，更搭配推薦香港道地風味的「港式厚奶」，杯杯現萃不論是想要(清爽烏瓦)或(濃郁厚奶)風味，都能一次享受。趁著歲末年終之際，COMEBUY要感謝所有粉絲整年的支持，特別選在聖誕與新年兩個時段舉辦「買一送一」，活動分別為(聖誕期間)2024年12月24日至2024年12月26日，及(新年期間) 2024年12月31日至2025年1月1日，共五天。至全台COMEBUY現場門市消費烏瓦紅茶拿鐵(大杯)或港式厚奶(中杯)任乙杯，立即贈送世界三大茗茶之烏瓦紅茶(大杯)乙杯，單筆消費最多購買2組(無寄杯服務)，每間門市每天限量100杯，數量有限，送完為止。濃郁「港式厚奶」 清爽「烏瓦拿鐵」COMEBUY一直堅持做出每杯現點、現泡的好茶，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就要為茶飲做最安心的把關。在這個冷冷天氣，推薦讓人能感到幸福溫暖；充滿濃郁與清爽風味的(港式厚奶及紅茶拿鐵)，讓每杯現萃茶飲，勾起心中溫暖新鮮的幸福味蕾。「港式厚奶」是風靡香港百年的國民聖飲，完美的港式厚奶就要做到茶濃、奶濃，特別嚴選全脂淡奶與錫蘭紅茶調製，口感滑順且香醇濃厚，與眾不同的經典口感，才能展現獨特香港味道的絕妙滋味。「烏瓦紅茶拿鐵」則是COMEBUY最熱銷經典的飲品，有別於外面都是桶泡茶，強調以杯杯現萃而出的世界三大紅茶之一（烏瓦紅茶）；加上香醇鮮乳調製而成，濃郁茶香更增添鮮乳的香甜，絕對是講究健康又愛好奶茶的首選風味。冬天就要鮮萃暖心，才能擁有新鮮感。