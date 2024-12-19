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11月市場掀起一波降價風潮，各大通路紛紛調整售價以迎接年底購物旺季。根據連鎖通訊業者洋蔥網通整理最新數據，11月降價幅度最大的空機 vivo V40 Lite 降幅驚人，被封為「跳水冠軍」；而Apple旗艦機iPhone 16 Pro Max則以最高現折3310元的優惠成為焦點，吸引果粉關注。vivo V40 Lite (8G/256G) 於11月價格大跳水，降幅超過35%，成為降價排行榜的最大亮點。不僅性價比進一步提升，其拍照性能與高續航的特性也再度受到消費者青睞，成為預算型購機用戶的熱門選擇。Apple今年度新機 iPhone 16 Pro Max 本月也祭出罕見的優惠，最高現折3,310元。作為市場上最受矚目的旗艦手機之一，iPhone 16 Pro Max搭載最新的A18 Pro晶片與ProMotion顯示技術，不僅性能卓越，更是許多果粉心中的夢幻逸品。i16 系列手機上市初期，基本款 iPhone 16 降價情況較明顯，現在 iPhone 16 Pro Max 等旗艦機種價格開始明顯下修，為手機市場帶來驚喜。此外，向來被戲稱「最不保值」的摺疊手機也在此次排行榜中亮相。三星 Z Flip6 本月價格直降萬元，成為摺疊手機愛好者的首選。通訊業者洋蔥網通表示，整體榜單涵蓋 vivo、蘋果、三星等五大品牌，是消費者入手高性價比手機的最佳時機。