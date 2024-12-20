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好評四度巡演的明華園總團文學跨界作品《散戲》，即將於12月21、22日首度在臺中國家歌劇院演出。改編自本土作家洪醒夫同名短篇小說，《散戲》描述民國50、60年代歌仔戲不敵影視產業興起，從風光的內台戲院流落野台，編導黃致凱將原著的悲劇性融入喜劇風格改寫，成就一齣笑中有淚的時代大戲。今天記者會上也特別演出劇中最精彩的「女包公」橋段，呈現高難度的「戲中戲」。《散戲》以旋轉舞台巧妙分隔歌仔戲班「玉山歌劇團」台前幕後的荒謬戲台人生。製作人陳昭賢說，高中讀到小說時，驚覺歌仔戲原來經歷過這樣的困境；做這齣戲是想告訴大家，「我們還在努力，而且一代傳一代，用堅韌的心把明華園帶往下個百年！」《散戲》集結歌仔戲、現代劇、流行音樂陣容，除無敵小生孫翠鳳、資深歌仔戲演員高玉珊、知名歌手黃錦雯，還有明華園第三代演員陳昭婷、陳子豪等豪華卡司，在傳統戲與現代劇間切換演出。孫翠鳳說，她這輩子最大的夢想就是演「花臉」，一輩子都沒演過的「女包公」，就在《散戲》中圓夢了，甚至跨海求助師傅訂製鬍子。「以前我在臺視演楊麗花歌仔戲，在座都是看我的戲長大的。」今年74歲的高玉珊說，她只會講台語，演戲都「演活戲」，不照台詞，也感謝明華園給她這麼大的舞台；在劇中飾演展昭卻反串公主的明華園第三代陳子豪說，和老師們同台飆戲有壓力，也很高興有機會展現爆發力。「搬別人的故事，流自己的眼淚」，已成團95年的明華園，也在劇中融入真實故事，經典的戲台產子橋段，就是團長陳勝福的親身經歷。陳勝福表示，《散戲》應該只有明華園敢演，畢竟「戲」還沒演就要「散」，對戲班來說是大禁忌；但從2016年首演以來，8年內4度巡演，一路帶著歌仔戲進入國家級殿堂演出。導演黃致凱、演員黃錦雯說，他們曾分別經歷屏風表演班、錦繡二重唱的「散班」，都有把那樣的心情詮釋進戲裡。「人生越艱苦，就要笑得越大聲。」孫翠鳳說，這是《散戲》中她的一句台詞，支持她經歷疫情時期一路到現在！《散戲》中的喜劇能量跟感人元素都非常具有生命力，從事歌仔戲行業的職人，從50年代一直到現在，只能想辦法變通，克服一切困難。「很期待再次演出，演一場就歡喜一場！」