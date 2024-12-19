台灣許多美食小吃受到日本人的喜愛，像是珍珠奶茶、雞排、小籠包等等，同樣日本也有像是壽司、拉麵等在台灣也是非常有名，因此常常店家都會寫上「台灣主打人氣商品」、「日本人氣NO.1」這類字眼吸引顧客，然而最近日本超市最新上架一款飲品，廣告標語寫著「將台灣人氣甜點變飲料」，結果其成品讓大票台灣人朝聖傻爆眼直呼：「不要這樣騙啦QQ台灣豆花不是長這樣！」
日語教師周若珍在臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室」貼文指出日前她在日本超市看到一款新飲品剛上架，名為「莓豆花烏龍」，售價一瓶含稅為138元日幣（約台幣28元），且是期間限定商品，只販售12月9號至1月9號，為期一個月。
由於是限定商品，廠商也在架上貼出宣傳看板，其中一句提到「新上市！自然的甜味散發出來」，而另一句紅色的大字卻寫著「台灣人氣甜點變成飲料！」底下還附註「草莓的酸甜味非常相配」，讓周若珍老師看完直呼：「他是不是在騙日本人。」
貼文曝光後，將近7千名網友按讚分享表示「.....我們的豆花沒有草莓口味哭哭」、「笑翻了，豆花不是這種型態也就算了，是有哪個台灣人會把豆花跟烏龍還有草莓這三種東西湊在一起？」、「彼此彼此，台灣有更多日本人氣NO.1」、「三樣東西分開確實很有人氣啦，草莓、豆花、烏龍茶，但合在一起我就不知道了」、「我們真的沒有這種口味的豆花啦！」
日本超市上架新品稱「台灣人氣甜點」！真實口感日本人超崩潰
而這款號稱是將「台灣人氣甜點變飲料」的新品，是伊藤園繼先前推出「杏仁烏龍茶」之後推出的第二彈飲品，名為「莓豆花烏龍」，根據伊藤園官網介紹，這款飲品的靈感來自台灣傳統甜點豆花，喝起來口感如豆漿般柔和柔滑，加入草莓甜味以及烏龍茶清爽口感，打造出一款「可以用喝的甜點。」
有旅日的台灣網友也實際入手品嚐表示「這真的是我在日本生活三個月內，喝過最可怕的東西，很像豆漿沒錯，但超甜的草莓香精味道不配，還有一股茶味烘烤的氣味，吞下去舌頭還會有隱約發苦，分給日本人喝他們都不喜歡，經過好大一番解釋.....才靠真正的台灣豆花挽救一波形象。」
除此之外，日本集運「Newatever日本空運集運物流」也有入手購買試喝，表示「幾乎沒有茶香味，煉乳香甜滿滿的，入口餘韻有豆乳的香氣，整體感覺很像是草莓牛奶，小朋友應該會很喜歡」由於這不是常駐商品，如果近一個月有去日本玩的民眾，想買來嚐鮮記得去日本超市逛逛找找囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於是限定商品，廠商也在架上貼出宣傳看板，其中一句提到「新上市！自然的甜味散發出來」，而另一句紅色的大字卻寫著「台灣人氣甜點變成飲料！」底下還附註「草莓的酸甜味非常相配」，讓周若珍老師看完直呼：「他是不是在騙日本人。」
貼文曝光後，將近7千名網友按讚分享表示「.....我們的豆花沒有草莓口味哭哭」、「笑翻了，豆花不是這種型態也就算了，是有哪個台灣人會把豆花跟烏龍還有草莓這三種東西湊在一起？」、「彼此彼此，台灣有更多日本人氣NO.1」、「三樣東西分開確實很有人氣啦，草莓、豆花、烏龍茶，但合在一起我就不知道了」、「我們真的沒有這種口味的豆花啦！」
日本超市上架新品稱「台灣人氣甜點」！真實口感日本人超崩潰
而這款號稱是將「台灣人氣甜點變飲料」的新品，是伊藤園繼先前推出「杏仁烏龍茶」之後推出的第二彈飲品，名為「莓豆花烏龍」，根據伊藤園官網介紹，這款飲品的靈感來自台灣傳統甜點豆花，喝起來口感如豆漿般柔和柔滑，加入草莓甜味以及烏龍茶清爽口感，打造出一款「可以用喝的甜點。」
有旅日的台灣網友也實際入手品嚐表示「這真的是我在日本生活三個月內，喝過最可怕的東西，很像豆漿沒錯，但超甜的草莓香精味道不配，還有一股茶味烘烤的氣味，吞下去舌頭還會有隱約發苦，分給日本人喝他們都不喜歡，經過好大一番解釋.....才靠真正的台灣豆花挽救一波形象。」
除此之外，日本集運「Newatever日本空運集運物流」也有入手購買試喝，表示「幾乎沒有茶香味，煉乳香甜滿滿的，入口餘韻有豆乳的香氣，整體感覺很像是草莓牛奶，小朋友應該會很喜歡」由於這不是常駐商品，如果近一個月有去日本玩的民眾，想買來嚐鮮記得去日本超市逛逛找找囉！