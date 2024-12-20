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聖誕節、跨年假期接踵而至，為迎接年底熱絡的旅遊市場，LINE Bank18日宣布擴大旅遊險服務範疇，讓旅遊安心全面升級！即便還沒開立LINE Bank存款帳戶的旅客，也能透過「LINE錢包」介面輕鬆找到「富邦旅遊險」捷徑，開始投保程序，另外，LINE Bank旅遊險更開放父母幫未滿７歲子女投保，讓全家出遊更加省時、安心！線上投保不僅享有保費優惠，同時為回饋消費者長期的支持，活動期間完成投保還可參加「投保月月抽旅費贊助金」活動，有機會獲得3萬元現金！民眾旅遊需求愈加頻繁，根據觀光署的統計數字，光是今年暑假國人出國旅遊人次就超越疫情前七、八月水準。為回應民眾的旅遊需要，LINE Bank與富邦產險，將旅遊險服務對象擴大至符合年齡資格之所有客戶、非LINE Bank客戶，可說是「有LINE就能保」！更方便的是，替自己投保同時還可分享保單，讓同行親友免額外填寫旅遊資料就能投保，加速投保流程！對於爸媽來說，LINE Bank還帶來另一好消息，即日起，父母可替未滿7歲子女線上投保LINE Bank旅遊險。線上投保只要在旅行出發前1小時，都來得及，除了免去線下紙本作業的耗時費力，也不用臨到機場才匆忙申辦，降低爸媽的旅行壓力！與民眾一同迎接即將到來的歲末旅行，LINE Bank特別提醒，前往高緯度國家感受異國雪景，容易遇到暴雪等惡劣氣候影響交通、或是造成感冒發燒的風險，「盡興遊」方案提供班機延誤最高2.8萬元定額理賠、海外突發疾病醫療費用最高150萬元保障，大幅降低意外造成的經濟風險與心理負擔。而為了回饋客戶長期的支持，即日起到2025/2/28，線上投保LINE Bank旅遊險即可參加3萬元現金月月抽活動，升級旅途保障的同時，還有機會賺到下趟旅費的贊助金！現在找到「LINE錢包」中「LINE Bank」頁籤下的「富邦旅遊險」入口投保，馬上為自己與家人保障升級！