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▲2025臺灣FRC機器人區域大賽及系列活動開跑儀式說明會大合影。（圖／業者提供）

▲2025臺灣FRC機器人區域大賽及系列活動啟動儀式貴賓合影。（圖／業者提供）

新北市教育局今(18)日辦理臺灣2025 FRC(FIRST Robotics Competition)機器人區域大賽及系列活動開跑儀式說明會，FRC機器人大賽為國際最高等級的高中生機器人大賽，本次臺灣區賽首度吸引4大洲國家包含波蘭、夏威夷、澳洲及菲律賓等學校報名參加，更號召全國高中職學校共37支隊伍參賽，爭取世界級機器人鋼鐵擂臺大賽最強寶座。開幕式由劉和然副市長及合作夥伴AMD(超微半導體公司)、育秀教育基金會、臺灣師範大學代表及全國高中職參賽隊伍共同揭開專屬系列活動序幕，波蘭及菲律賓2國國際夥伴也透過短影片致意交流。劉和然副市長表示，FRC大賽是結合AI及程式教育等的團隊競賽，歡迎全世界愛好機器人的朋友們於競賽期間為支持的隊伍熱情加油，更期待參賽隊伍把冠軍留在臺灣!教育局表示，FRC為世界最高等級機器人大賽，每年世界各區大賽取得代表權的隊伍，可至美國休士頓參加決賽。新北市積極打造臺灣機器人教育平臺，從攜手微軟產業及大專校院共同打造AI大聯盟，更爭取辦理FRC臺灣區賽，讓全國FRC隊伍可以免出國即參與國際級機器人大賽、與國際隊伍切磋，取得代表權的隊伍更能參加休士頓世界大賽，為國爭光。安康高中FRC參賽學生介紹自製具備自動辨識目標及取物功能的機器人機台，透過視覺定位系統可自動辨識方位，並自動移至目標區投擲道具。隊長陳盛緯分享，很開心2025年能夠在自己的家-臺灣參賽，團隊正努力備戰期望能將冠軍留在臺灣。樹林高中FRC公關長鍾昀庭同學分享，新北市主辦2025臺灣FRC區域賽並推出人氣影片競賽等系列活動，讓各隊透過創意影片展現製作過程及團隊精神，很期待能一起展現臺灣尚勇的機器人戰力。教育局表示，FRC競賽獲獎資歷為美國麻省理工學院、哈佛大學及國內臺灣大學、師範大學等國內外知名大學所青睞，本次臺灣區大賽將於明(114)年3月6日至9日在新北市工商展覽中心辦理，除考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，也挑戰團隊溝通、行銷公關、商業營運、外語等能力；系列活動亦將於近期啟動，包含12月30日起至114年3月FRC全國主持人選拔暨培訓、114年1月全國FRC導師高峰會共同研擬戰術、114年1月至3月FRC影片競賽等，共同推廣並促進機器人領域專業力。