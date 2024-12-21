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澳洲維多利亞州(Victoria)的叢林大火今天(21日)失控，當局對維多利亞西部的數百居民，發布最危險等級的撤離令。這項警戒措施是針對維多利亞首府墨爾本(Melbourne)以西約241公里的格蘭屏國家公園(Grampians National Park)附近地區，包括人口僅有495人的霍爾峽鎮(Halls Gap)。維多利亞州的緊急服務機構表示，在情況變得太過危險之前立即離開，是最安全的選擇。據指出，其中一場叢林火災是由17日的雷擊所引起，火勢在一夜之間延燒，目前已有超過2萬8,000公頃土地化為焦土。在經過澳洲2019至2020年的「黑色夏季」(Black Summer)野火以來、相對平靜的幾個季節之後，澳洲當局已對今年夏季的叢林火災高風險示警。當時的「黑色夏季」摧毀了相當於一個土耳其面積的地區、並奪走33條人命。更多中央廣播電臺新聞