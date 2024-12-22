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▲必勝客聖誕大餐優惠吃起來。（圖／必勝客提供）

▲肯德基聖誕節開吃「雪花起司脆雞歡樂餐」特價到明年。（圖／肯德基提供）

▲年末節慶浮誇開吃達美樂「蝦霸起司火山披薩」。（圖／必勝客提供）

▲三商炸雞「買6送6」！咔啦雞柳條「買一送一」聖誕吃到跨年。（圖／三商餐飲提供）

聖誕大餐還沒訂！想在家爽爽吃個豪華又澎湃，幫大家一次整理必勝客、肯德基、達美樂、三商炸雞4大速食「買一送一」節慶優惠，半價披薩、炸雞，從聖誕節吃到跨年都划算。即日起至12月30日不限平假日，必勝客私廚披薩獨饗盒特價222元吃「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元（原價354元）；「嫩牛大蝦起司大披薩」外帶單點半價459元起；PK APP另有獨享優惠。聖誕大餐除了「一公尺派對盒」2199元起、「美式炭烤小肋排拼盤」套餐加價購170元優惠，還有：◾️外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1◾️爽吃嫩牛大蝦起司大披薩＋副食＋可樂◾️開吃嫩牛大蝦起司大披薩＋外帶大比薩/外送小披薩＋副食+可樂。肯德基年末聖誕跨年重磅優惠：◾️即日起至12月22日，雙色蛋撻禮盒「◾️即日起至12月23日，◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐◾️即日起至12月30日，肯德基PK雙饗卡APP優惠碼「40626」買8塊上校雞塊「買一送一」98元。（12/23～12/25不適用）達美樂外送「25款披薩買一送一」優惠，全台門市平日、假日都適用還免運費！外送買小送小、買大送小、買巨送大；披薩以二者當中，原價價位高者計價。達美樂「起司火山披薩」大受歡迎，即日起再推節慶限定超濃郁「奶香火山披薩」口味；12月20日起還浮誇開吃限時限量版的「蝦霸起司火山披薩」，把滿滿鮮蝦舖滿整圈火山口，外帶半價每個售價699元，各店售完為止。聖誕節大餐當然爽吃：◾️即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃◾️「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」799元◾️「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」1199三商炸雞超值「33歡樂餐」優惠！即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶購買6塊炸雞桶免費贈送「酥炸棒腿6隻」特價333元（原價539元）；因應聚餐需求祭出兩組特價599元（原價1078元）立享55折優惠。而且炸雞桶提供原味及辣味兩種選擇、贈送的6隻酥炸棒腿還有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味可選，外送不適用。而三商炸雞新推出「咔啦雞柳條」，慶祝新品上市，即日起至2025年1月2日，放送「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元）。讓肉肉控們開吃炸雞優惠，從聖誕節吃到跨年。