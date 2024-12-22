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▲「市政有學聲－2024高雄市政學生論壇」市長陳其邁親自與學生們對談分享。（圖／高市府教育局提供）

▲「市政有學聲－2024高雄市政學生論壇」，論壇共有27位來自不同區域、不同學校類型的高中代表參與。（圖／高市府教育局提供）

高雄市重視學生權益與公民參與，為鼓勵學生積極參與市政，高市府教育局與高雄學生民主聯盟於今（22）日舉行「市政有學聲－2024高雄市政學生論壇」，論壇共有27位來自不同區域、不同學校類型的高中代表參與，市長陳其邁親自與學生們對談分享，學生們關注市政與城市發展提出諸多建言。「市政有學聲－高雄市政學生論壇」已於110年、111年及112年辦理三次，由市長陳其邁率各局處代表與學生暢談服儀規範、外食權益及各項市政。學生代表今天到市府會議室暢談市政及校園大小事，針對觀光城市、藝術文化或音樂、道路與交通、教育與學生權益等4大議題進行討論，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。為強化對談效果，教育局會前彙整學生意見，並請相關局處針對議題提出現況說明，以增進學生、市民對政策方針的理解，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。陳其邁於開場時即勉勵學生，能積極參與市府各委員會並踴躍發聲，學生的經驗對於市府研議相關政策，包括道路交通安全等，是非常寶貴的意見；會議中就學生關心的用路安全、智慧型站牌等，也進行意見交換。另就學生關心校園事務參與管道，教育局將持續推展國中試辦自治組織，深化學生校務參與；並鼓勵高中校務會議擴大開放學生列席，充分交流討論。另與學生權益相關之會議，教育局將請各校提早讓學生知悉相關議案，促進學生實質參與並充分表達，以深化學生民主參與促進學生自治。陳其邁並期勉學子適性學習、多元發展，能持續關心市政與社會現況，以及環境永續，如高雄推動的淨零碳排；積極實踐公民參與，讓市政持續有「學聲」，共同規劃高雄美好未來。