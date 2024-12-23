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「泌密會客室」雙主治名醫 - 陳偉傑與羅詩修醫師，於2024年底於台北市中山區成立了津久診所，為台灣泌尿醫界注入了一股嶄新力量。在開幕茶會當日，網紅與醫界名流雲集，眾人共同見證了這個專注於兩性「私泌」健康的醫療品牌所邁出的重要一步。津久診所的開幕茶會邀請了眾多網紅及名醫到場祝賀，有AV達人中指通、情趣女王SallyQ、慢慢慢老斯、大賈遇頭、寅仙宮、藥理詩詩以及反骨男孩培根等人到場祝賀；醫界嘉賓更是陣容豪華，包括婦產科權威劉偉民醫師、北醫附醫副院長盧星華、博仁醫院執行長王丕傑、雙和醫院副院長李明哲、北醫醫學院副院長吳建志，以及台北慈濟醫院泌尿科蔡曜州主任等人齊聚一堂，為津久診所的開業獻上祝福。津久診所由兩位曾於北醫附醫服務的泌尿科名醫共同創立。兩人決定辭去醫學中心的工作，開立診所，以便提供更客製化的醫療服務，也能為求診者提供更隱密、專業且溫暖的醫療體驗。陳偉傑醫師以其知名的手術技術與男性泌尿問題診療聞名，羅詩修醫師則是除了男性泌尿領域以外，在女性泌尿功能領域更是備受諸多求診者推崇。他們期待能以津久診所為平台，為民眾提供更安心又高效的服務。津久診所主打全面的兩性私密健康服務，另外有當日看診、當日手術的「快速通關」服務，讓求診者可免於多次來回奔波、亦可省去多次掛號的費用負擔；讓求診者無須住院即可完成的各式微創手術也是津久診所的核心服務項目。此外，「雙主治手術」更是津久診所核心特色之一，在津久診所施作包皮槍手術時，兩位主治醫師會同時為求診者執刀，「追求完美」便是自詡為「包皮藝術家」的兩位主治醫師一直以來的堅持。陳偉傑院長表示：「我們希望能讓大家感受到我們的職人精神，如此才能讓求診的人們全然放心。」津久診所的成立標誌著泌尿健康服務的新時代，希冀能在業界開創全新氣象，也能為有需要的患者提供更精緻的醫療服務，歡迎有需要的民眾親臨現場體驗。