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黑松明年即將邁入100週年，成為台灣飲料業第一家百年企業，不過在迎來榮耀之際，眼前有2大難關要過。黑松從一般飲料製造商，擴大發展酒類代理事業及保健事業。面對飲料市場挑戰，黑松今年的飲料本業整體業績持平，主要成長動能來自黑松「FIN系列」，其中「FIN好菌補給飲」推出第二年，深受親子消費族群喜愛，成長43%表現最佳。董事長張斌堂預告，明年黑松沙士、黑松茶花及黑松C&C都將推出新品，並以高營養價值、清爽、有趣及周年紀念性為重點，希望為消費者帶來更多符合現代需求的飲料產品。不過，目前占黑松整體營收比重約45至47%的「酒品事業」，在今年受整體烈酒市場衰退影響，業績年減5.7%，但值得一提的是，以老酒作為品牌特色的「58金高千日醇」逆勢成長8.9%，「CHOYA梅酒」業績也成長15%，成為台灣市佔第一的梅酒。黑松今年前11月合併營收達95.45億元，年減2.78%；前3季稅後淨利達7.91億元，年增2.23%，每股盈餘1.97元；法人預估，黑松今年和明年營收皆可望續破百億大關。張斌堂表示，明年表現絕對要比今年更好，但面臨的變數多，其中包括氣候變化、川普新政策等，然而，最大的難關還是在「超高齡社會」以及「減塑減碳」2大議題。明年正式進入「超高齡時代」，社會的整體態度有別於以往，黑松以往的飲料產品注重歡樂，未來將逐步側重於營養價值較高的產品上。張斌堂表示，這類飲料有通路上的區別，轉型雖不易，但真正頭痛的是減塑、減碳的問題，「這是所有產業都會面臨的事。」國內外與環境相關的單位訂定規章，勢必將衝擊以寶特瓶作為包裝的飲料，飲料會持續存在，但成本將提高，且能否快速取得環保塑料也會是產業的一大挑戰，更何況黑松有許多含氣飲品，在包裝的選擇上會有更多的限制與需要注意的地方。展望明年，黑松事業重心將聚焦於打造節能減碳的生產基地、提供健康歡樂產品、續約金酒並創新酒類代理事業，希望能在迎來百年之際，帶來更多優質產品及服務，落實生活品牌、超越代理、進化銷售等3大營運方針延續台灣飲料業不敗的精神，為消費者帶來更多感動，成為台灣傳產業百年企業之典範。