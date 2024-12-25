電通行銷傳播集團深諳消費者與市場脈動，洞察到 IP 與遊戲已成為品牌與消費者連結的重要行銷領域。其旗下創意代理商安索帕 isobar，攜手全球熱播影集《魷魚遊戲2》與樂事品牌核心精神「小小一口，大大樂事」，推出創新體驗活動——「樂事魷樂場」。
此次活動以沉浸式互動與數位技術為核心亮點，透過 AI 即時換臉技術，讓參與者化身魷魚遊戲參賽者，親身挑戰影集中經典關卡，感受緊張刺激的比賽氛圍，並有機會贏取高達百萬的獎金。活動成功結合影集 IP 的影迷期待與樂事品牌特質，為消費者打造高度參與感的創意平台。
這次合作展現了安索帕 isobar 在品牌行銷策略、科技應用與沉浸式體驗設計上的整合實力。透過高度還原影集遊戲場景與機制，不僅強化樂事品牌與影迷的情感連結，也為消費者帶來前所未有的深度互動體驗。參與方式簡單，只需購買限量版樂事聯名包裝，掃描 QR Code 並輸入袋內序號，即可加入這場引爆全台的遊戲熱潮。
三大經典挑戰，沉浸式遊戲體驗
第一關：123木頭人
玩家以第一人稱視角進入遊戲，透過微笑偵測技術移動角色，Younghee木頭娃娃隨機變速的設計讓緊張感升級。笑得越開心，角色移動越迅速，但稍有不慎就會被淘汰，完美融合趣味性與挑戰性。
第二關：椪糖挑戰
高度還原影集中的「地獄關卡」，玩家需在倒數計時中完成隨機椪糖圖形雕刻。經典圖形之外，還可能抽中「Lay’s Logo」的魔王關卡，挑戰玩家的細緻與專注力，緊張感直線飆升。
第三關：玻璃橋
3D擬真技術完美復刻魷魚遊戲第一季的經典場景，考驗玩家的運氣與決策能力。遊戲中甚至模擬其他參賽者推擠逼迫選擇的真實場景，增加遊戲體驗的真實感與挑戰性。
深入品牌與影迷互動，期待更多經典元素
「樂事魷樂場」除挑戰關卡外，還融入影集中的多個經典細節，例如神秘的黑衣管理員與奢華的金主角色，為玩家帶來更多驚喜彩蛋，沉浸感十足。隨著12月26日《魷魚遊戲2》的正式上線，樂事邀請影迷不僅追劇，更能化身參賽者，挑戰自我，體驗遊戲中的無限可能。
即日起至2025年1月23日，參與「樂事魷樂場」，贏取百萬獎金，享受影集與遊戲交融的非凡體驗。
更多活動詳情，請見樂事官方粉絲團
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這次合作展現了安索帕 isobar 在品牌行銷策略、科技應用與沉浸式體驗設計上的整合實力。透過高度還原影集遊戲場景與機制，不僅強化樂事品牌與影迷的情感連結，也為消費者帶來前所未有的深度互動體驗。參與方式簡單，只需購買限量版樂事聯名包裝，掃描 QR Code 並輸入袋內序號，即可加入這場引爆全台的遊戲熱潮。
三大經典挑戰，沉浸式遊戲體驗
第一關：123木頭人
玩家以第一人稱視角進入遊戲，透過微笑偵測技術移動角色，Younghee木頭娃娃隨機變速的設計讓緊張感升級。笑得越開心，角色移動越迅速，但稍有不慎就會被淘汰，完美融合趣味性與挑戰性。
第二關：椪糖挑戰
高度還原影集中的「地獄關卡」，玩家需在倒數計時中完成隨機椪糖圖形雕刻。經典圖形之外，還可能抽中「Lay’s Logo」的魔王關卡，挑戰玩家的細緻與專注力，緊張感直線飆升。
第三關：玻璃橋
3D擬真技術完美復刻魷魚遊戲第一季的經典場景，考驗玩家的運氣與決策能力。遊戲中甚至模擬其他參賽者推擠逼迫選擇的真實場景，增加遊戲體驗的真實感與挑戰性。
深入品牌與影迷互動，期待更多經典元素
「樂事魷樂場」除挑戰關卡外，還融入影集中的多個經典細節，例如神秘的黑衣管理員與奢華的金主角色，為玩家帶來更多驚喜彩蛋，沉浸感十足。隨著12月26日《魷魚遊戲2》的正式上線，樂事邀請影迷不僅追劇，更能化身參賽者，挑戰自我，體驗遊戲中的無限可能。
即日起至2025年1月23日，參與「樂事魷樂場」，贏取百萬獎金，享受影集與遊戲交融的非凡體驗。
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