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遊戲社交品牌WePlay又跟玩友們見面，即日起至明年1月12日，在信義威秀廣場推出期間限定貨櫃屋，要跟全台玩友們近距離互動。WePlay是一款互動性強的遊戲社交軟體、趣味十足的遊戲，讓所有使用者無論年齡大小，都能找到屬於自己的娛樂開心時光。WePlay表示，難得的線下活動要讓玩友們物超所值，現場也準備了豐富的禮品，透過現場下載或是社群留言的不同任務，就能將小禮物送給玩友們。這次除了現場小活動外，品牌形象計程車也在台北街頭限定出沒中，即日起至12月28日每日登入ＷePlay App，就有機會抽到台灣大車隊的乘車金。這次在貨櫃屋特別陳列展示2025年度全新周邊，WePlay分享，富有時尚潮流設計感的周邊，充分展現品牌年輕的調性，每天都吸引大量玩友們及民眾的目光而停下腳步，這次全新周邊也會在活動期間抽獎送出，豐富的好禮回饋給玩友們，就是要跟玩友們「跟著ＷePlay 一起邁向2025」，記得關注WePlay APP獲得活動第一手消息。