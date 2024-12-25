根據農業部調查，2023 年全台犬貓飼養數已達 279 萬隻，毛孩的登記飼養數量更已超越新生兒數。隨著毛孩逐漸成為家庭的重要成員，飼主對毛孩飲食、健康與生活品質的關注度也明顯提升。陪伴台灣毛孩多年的全球知名寵物食品品牌西莎® （Cesar®）於近日正式引進已在美國、韓國等市場熱賣的狗狗濕糧產品「鮮肉主食碗」，品牌秉持著致力於提供狗狗兼具精緻美味及全方位營養的美食盛宴的理念，為狗狗帶來頂級濕糧新選擇。西莎®「鮮肉主食碗」以真實雞肉／牛肉為第一食材，搭配新鮮蔬菜製作，符合 AAFCO 主食標準，營養完整均衡，給狗狗們五星級的健康美饌，即日起已於全台好市多搶先開賣「雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）」獨家口味。
全新西莎®「鮮肉主食碗」，針對毛孩的營養需求精心調配，高蛋白質含量，幫助肌肉健康發展；80% 以上的消化率，幫助形成健康且氣味少的糞便；內容物外觀與人類食物相近，並含有維生素和礦物質等狗狗必需營養素，無添加防腐劑、人工色素及香料，符合 AAFCO 主食標準。此外，西莎®「鮮肉主食碗」採用創新設計透明包裝，讓主人在購買時能清楚看見每一份真材實料，並可隨時隨地為毛孩提供美味餐點，吃得開心又放心。
西莎®相信狗狗是人們最好的小夥伴，值得我們給牠最好的愛與照護，而用餐時刻正是狗狗最快樂、最能與家庭成員建立親密關係的時光。西莎®致心打造健康美味營養的餐點，以回應狗狗對於家人全心付出的愛和守護。西莎®「鮮肉主食碗」雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）好市多獨家口味，以真實雞肉為第一食材，搭配胡蘿蔔、大麥與四季豆等多樣鮮蔬，不僅在營養與口感上滿足狗狗需求，也更注重飼主餵食的便利性，產品經過高溫殺菌處理，無需冷藏保存，即開即食，在家或外出都能輕鬆為毛孩上菜，讓毛孩每一口都能輕鬆享受。西莎食刻、幸福相伴，讓一起變更好！
西莎®致力於將毛孩的飲食升級到全新層次，透過「鮮肉主食碗」讓寵愛從餐桌開始。好市多現已搶先開賣，每箱10入裝，實體通路售價 629 元、線上通路售價 669 元，為您的毛孩帶來健康與美味兼具的饗宴！好市多線上購物連結
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西莎®相信狗狗是人們最好的小夥伴，值得我們給牠最好的愛與照護，而用餐時刻正是狗狗最快樂、最能與家庭成員建立親密關係的時光。西莎®致心打造健康美味營養的餐點，以回應狗狗對於家人全心付出的愛和守護。西莎®「鮮肉主食碗」雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）好市多獨家口味，以真實雞肉為第一食材，搭配胡蘿蔔、大麥與四季豆等多樣鮮蔬，不僅在營養與口感上滿足狗狗需求，也更注重飼主餵食的便利性，產品經過高溫殺菌處理，無需冷藏保存，即開即食，在家或外出都能輕鬆為毛孩上菜，讓毛孩每一口都能輕鬆享受。西莎食刻、幸福相伴，讓一起變更好！
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