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在這個充滿感恩與祝福的聖誕月，紅牛奶粉秉持「關懷他人、回饋社會」的企業理念，以實際行動傳遞愛與溫暖。2024年12月，紅牛奶粉積極參與三場公益活動，親手關懷弱勢家庭與孩童，用愛心點亮寒冬中的每一個角落，展現品牌對社會的深厚承諾。自2009年以來紅牛奶粉已連續15年攜手法鼓山慈善基金會，參與安心家庭歲末關懷活動。活動當天，紅牛奶粉的員工夥伴們親赴現場，親手將滿載愛心的物資送到關懷家庭手中。這些物資包括紅牛奶粉及生活必需品，對需要幫助的家庭來說，既是物質上的援助，也是冬日裡的一份溫暖心意。法鼓山慈善基金會感謝紅牛奶粉的支持，並表示這場活動讓許多家庭感受到來自社會的溫情。「這些物資不僅解決了一部分生活上的困難，更讓家庭感受到人與人之間的關懷，溫暖了這個寒冷的冬天。」第二場活動,紅牛奶粉持續參與了安得烈慈善協會的食物銀行計畫，為3至15歲的孩童提供食物援助。紅牛奶粉不僅捐贈了營養豐富的奶粉，員工們更親自參與物資分裝，確保每一份物資能準時送到孩子們手中。此次計畫特別關注單親家庭與低收入戶的孩子，希望透過營養支持改善他們的成長環境。安得烈慈善協會表示，紅牛奶粉的加入不僅增強了活動的影響力，也為困境中的孩子們送上了珍貴的祝福與希望。「孩子們需要的不僅是食物，還有來自社會的支持與關愛。紅牛奶粉的參與，讓我們的目標更具實現的可能性。」紅牛奶粉相信，每一份關懷都是對未來的投資。許多參與活動的員工表示，看著孩子們收到物資後的喜悅，感覺自己的工作更有意義。「這不僅僅是捐贈，更是一份對孩子們未來的期許。」十年來，紅牛奶粉持續捐助富安國小的弱勢兒童，提供早餐營養支持，讓孩子們在健康的基礎上茁壯成長。今年聖誕前夕，紅牛奶粉再度回到富安國小，與全校師生一同舉辦感恩活動。紅牛奶粉的長期支持，已成為學校不可或缺的一部分。富安國小校長表示：「紅牛奶粉的關懷，不僅僅是物質上的援助，更是一份陪伴。孩子們知道，有這樣一個企業一直關心著他們，讓他們感到非常幸福。」在活動現場，孩子們用歌聲與手作卡片表達對紅牛奶粉的感謝。紅牛奶粉的許毓方經理分享感想：「看到孩子們健康成長，我們倍感欣慰。這不僅是對我們企業的肯定，也是我們繼續堅守社會責任的動力。」紅牛奶粉深知，企業的價值不僅在於提供優質產品，更在於回饋社會，關懷每一個需要幫助的人。這三場公益活動，不僅讓紅牛奶粉成為愛與溫暖的傳遞者，也讓品牌的關懷深入人心。紅牛奶粉的許毓方經理強調：「每一場公益活動對我們而言，都是一次重新認識社會責任的機會。我們相信，當企業用心關懷社會，便能帶來更多美好的改變。」紅牛奶粉的愛心行動不僅停留於聖誕月，更計劃將這份關懷延續至未來，讓愛的力量在更多角落生根發芽。品牌希望透過持續的公益參與，與社會大眾攜手，共創更美好的明天。