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▲王心凌穿著迷你裙，賣力唱跳經典歌曲〈心電心〉，看起來活力十足。（圖／小紅書）

▲有網友批評王心凌裙子太短、拍屁股的動作不雅觀，不少粉絲紛紛出面緩頰。（圖／小紅書）

現年42歲、有「甜心教主」稱號的王心凌憑藉經典歌曲〈愛你〉爆紅，日前登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再度暴漲，近期她在中國展開「SUGAR HIGH 2.0」世界巡迴演唱，有粉絲曬出1段王心凌在演唱會上穿著短裙熱舞的片段，沒想到竟意外引來中國網友開酸：「都40多歲了誰要看。」引發熱議。從曝光的畫面可見，王心凌綁著麻花辮，身穿由綠、粉、藍特殊材質組成的平口洋裝，白皙美腿一覽無遺，她跟著音樂賣力唱跳經典歌曲〈心電心〉，甜美又不失性感的模樣迷暈台下觀眾。畫面曝光後瞬間引發熱議，有不少網友認為王心凌裙子過短，導致跳舞時安全褲不小心露出，「沒穿安全褲嗎？好像看到內褲了」、「裙子太短了」、「40多歲了誰要看」。甚至還有人批評她拍屁股的動作不雅觀：「說實話這個動作好尷尬啊」、「拍屁股幹什麼？不能好好跳舞啊。」不過還是有許多粉絲紛紛出面緩頰，大讚她狀態超好，看不出來已經42歲了，「什麼？這是40多歲的人」、「她能一直保持少女感真的挺棒了」、「我15、16歲她就這個樣子，我33了她還這個樣子」、「甜度超標」、「真正不老美少女」。