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114學年高中英語聽力測驗第2次考試成績將在明（26）日公布，大考中心表示，當天將寄發成績通知單，並且開放上網查詢，報名資料有填寫手機號碼者，則會收到簡訊通知成績。114學年高中英語聽力測驗第2次考試在今（2024）年12/14舉行，約有3萬人報名，英聽2次考試成績則在12/26公布，並於當日寄發成績通知單。大考中心表示，明日公布成績當日上午9時起，考生即可到大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」點選「成績查詢」進行查詢。另若在報名資料中有填寫行動電話號碼，也將主動發送簡訊通知考生成績。不過，若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。至於對成績有疑問的考生，大考中心表示，可從明日起到12/27下午5時申請複查，申請方式為透過大考中心網站高中英語聽力測驗的「試務專區」點選「考生專區」進行註冊或登入後，使用「申請成績複查」功能，登入申請複查相關資料。大考中心表示，複查成績僅限網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理。成績複查結果通知書會在12/31寄發，並在當日早上9時開放網路查詢。