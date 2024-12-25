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▲KIRE明年推出新作品，將化身成為愛神EROS。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

歌手KIRE凱爾近來二度飛倫敦開唱，超殺魅力讓外國妞也瘋狂，現場除了有瘋狂女粉用「刺青」示愛，更有歌迷帶著老爸一起追星，高人氣的他靠著一步一腳印征服滿場外國歌迷。此外，他也宣布喜訊，不僅明年2月台灣演唱會門票已經秒殺，更預告屆時推出新作品，他將蛻變進化為「愛神EROS」，帶著滿滿的愛與希望帶領歌迷共同迎接2025年。繼今年7月受邀至英國倫敦海德公園舉辦的《British Summer Time Hyde Park》演出後，KIRE仍積極在海外努力耕耘，不到半年又二度飛往倫敦舉辦自己的個人巡演。這次個唱一宣布就未演先轟動，不僅門票全數賣光，更讓許多英國鐵粉在開演前12小時就開始排隊，粉絲群中也有近9成都是外國臉孔，足見KIRE的魅力連外國人都無法擋。值得一提的是，KIRE不僅展開個人首次海外巡演，征戰香港、新、馬、美、英各地，更在短短半年內讓自己的IG社群快速增粉3成，突破50萬大關，其中海外粉絲又占了一半。而他對待粉絲也相當用心，原本被受邀去香港辦演唱會的他，不知原因突然被取消演出，已購買機票、訂好行程的的他為了不讓粉絲失望，自掏腰包辦了免費的見面會，甚至還心血來潮在網路上發起與粉絲一起去香港迪士尼遊玩的活動，日前與四位幸運的香港及台灣粉絲一起度過半天愉快時光。KIRE陸續解鎖海外各城市巡迴之後，也宣布將唱回台灣，於明年2月22日在LEGACY舉辦名為「EROS」演唱會。現在不僅專場門票一開賣就秒殺，他也趁勢公布將於明年2月迎來同名新專輯。提及這次演唱會及專輯名稱特別以希臘神話「EROS愛神」為概念去延伸的原因，KIRE表示：「愛神EROS象徵的不只是愛與慾望，還代表愛的多層次面貌；希望透過這張專輯和演出，讓大家重新感受愛的不同面貌，並從中找到與他人的連結、愛與認同，追尋屬於自己的情感共鳴！」