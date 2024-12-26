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114學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績，於今（26）日公布，大考中心表示，英聽2試共有3293人拿到最高級A級、佔12.26%，為5年來最高，最低的F級有1799人、佔6.7%。另因重複考2次英聽測驗佔比逐年減少，再加上英聽2試缺考率逐年上升，因此顯示2試需求下降，將會提供相關資料給聯招會，討論是否英聽僅考1次。114學年第2次高中英聽成績單今日寄發，上午9時開始開放網站查詢。大考中心表示，今年有30028人報考，3173人缺考、缺考率10.57%，比去年9.54%增加1.03%，寫下5年來新高。大考中心表示，高中英聽成績分成4個等級，英聽2試拿到A級考生有3293人、佔考生比率12.26%；B級有11077人、佔41.25%；C級有10686人、佔39.79%；F級有1799人、佔6.7%，其中，A級佔比為5年來新高。大考中心表示，男女考生在成績等級分布差異不大，男生在C級、F級的人數百分比高於女生，女生在A級、B級高於男生。另圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型得分率，每種題型配分相同。本次考試各題型考生得分率由高而低依序為長篇聽解6成8，短文聽解、圖片聽解、對答約6成3，簡短對話約6成1。不過，若與近5個學年度相比，大考中心表示，受到少子化影響，擇優後獲得A的考生23461人，為近5年來次少，僅高於去年，但佔比達到23.9%，為近5年來次高，僅略低於110學年的24.24%。另兩次英聽都報考的學生，在第2次考試成績提升者約佔25.73%，維持不變位居大宗67.49%，但也有6.78%考生成績下降。擇優計算後，考生人數共98160人，A級23.9%、B級35.2%、C級35.78%、F級5.13%，和近5年度擇優後成績各等級百分比接近。此外，大考中心表示，英聽2試試場違規共有248件，較上學年度344件減少96件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗，共有228件、佔比91.9%，其次為考生在考試鈴響前翻閱試題本或作答，共有11件。大考中心表示，近年參採英聽成績的大學院系減少，參與第2次考試且為重複到考生也趨減，加上英聽2試缺考率逐年上升，顯示2試需求下降，將會提供相關資料給招聯會，討論英聽是否只考1次。