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▲達美航空至臻商務艙。（圖/達美航空提供）

達美航空今（26）日宣布，自明（2025）年3/31起，將台北到西雅圖每日直飛航班機型，升級為空中巴士A350-900，取代現行的A330-900neos。新機型配備306個座位，相較於現有機型多出25個座位，並且提升各艙等配置，包括32個「達美至臻商務艙」、48個「達美尊尚客艙」、36個「達美優悅經濟艙」及190個經濟艙座位。達美航空表示，台北至西雅圖航線自2023年6月開航以來，是唯一提供日間航班的航空公司。為了提升飛行舒適性，展現現代化設計理念，再加上明年適逢達美航空百年慶典，特別將該航線空中巴士升級為A350-900機型，預計明年初亮相。達美航空表示，台北到西雅圖航線採用的A350-900機型，以柔和的摩登配色與高質感天然材質，座椅搭配透氣材質與記憶泡棉坐墊，讓長途飛行也能倍感舒適。同時，機艙照明系統根據不同階段進行調整，例如用餐時營造燭光氛圍，睡眠時呈現日落暖光，旅客可在旅程中享受更放鬆的體驗。同時，達美航空針對提升艙等配置，如達美至臻商務艙、達美尊尚客艙的設計更新，融合實用性與美學，機艙內部裝飾更加入象徵全球連結的「無限網格」視覺元素，並在盥洗室中引入高級耐滑材質與天際主題設計，提升整體飛行的愉悅感。全新機艙不僅是設計上的革新，也呼應了達美航空致力於為旅客提供貼心體驗的承諾。達美航空表示，隨著全新空中巴士A350-900的加入，達美航空不僅提升了硬體設施，也透過細緻的服務與設計，持續引領全球航空旅遊業的標準，為旅客帶來更舒適且難忘的飛行體驗。